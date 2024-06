Aktien New York Ausblick Fed-Zinsentscheidung hält Wall Street in Bann Die immer näher rückende Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed dürfte auch am Dienstag die US-Börsen überschatten. Bevor nicht klarer ist, welchen geldpolitischen Kurs die Federal Reserve am Mittwochabend einschlägt, dürften sich die Investoren …