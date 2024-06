Karlsruhe/Dortmund (ots) -



- "BIT Future": Gemeinsames Strategieprojekt mit der MANDAT Managementberatung

ist plangemäß abgeschlossen

- Zur Erarbeitung einer neuen Unternehmensvision und -Strategie mit klarer

Markenpositionierung wurden viele Bereiche einer kritischen Standortbestimmung

unterzogen

- Klare wirtschaftliche und inhaltliche Ziele je Marktsegment identifiziert /

bereits im Projektverlauf wurde eine neue Kundengruppe erschlossen



Eine zukunftsfähige Gestaltung von Städten und Innenstädten, Klimawandel und

Extremwetterphänomene sowie der transformative Umbau der Industrie in Richtung

Klimaschutz haben in den vergangenen Jahren an gesellschaftlicher Relevanz

gewonnen. Insbesondere an der lebhaften Debatte über funktionierende

Infrastrukturen inklusive einer stabilen Energieversorgung als zunehmend

bedeutsamen Wettbewerbsfaktor für den Wirtschaftsstandort Deutschland, werden

Herausforderungen und Chancen für die Ingenieurs- und Baubranche deutlich. Ein

Schlüsselfaktor, um komplexe Bauprojekte im kommunalen Umfeld erfolgreich

abzuwickeln, ist die gleichermaßen effiziente wie effektive Zusammenarbeit

zwischen allen Beteiligten.







Infrastrukturplanung weiter voranzutreiben und Marktpotenziale zu nutzen, hat

die BIT Ingenieure AG mit Hauptsitz in Karlsruhe in einem gemeinsamen

Strategieprojekt mit der MANDAT Managementberatung die Grundlagen für die

nächste Wachtumsphase des Unternehmens gelegt. Die BIT Ingenieure AG arbeitet

seit 60 Jahren erfolgreich in Infrastrukturprojekten und beschäftigt

deutschlandweit ein Team von rund 200 Mitarbeitenden an sieben Standorten.



Das umfassende Strategieprojekt "BIT Future" mit den Wachstumsexperten der

Dortmunder Managementberatung MANDAT wurde jetzt nach rund zwei Jahren plangemäß

abgeschlossen. Startpunkt der Zusammenarbeit waren die Erkenntnisse aus dem

MANDAT Growth Indicator. Im Kern der gemeinsamen Projektarbeit für profitables

Wachstum standen eine kritische Standortbestimmung und die gemeinsame

Erarbeitung einer neuen Unternehmensvision und Grundstrategie sowie der Aufbau

eines Markenkerns als "Zukunftsgestalter". Es folgten konkrete Ableitungen für

sinnvolle Erfolgsmessgrößen und deren Implementierung im Tagesgeschäft. Neben

standortübergreifenden Synergien, Schnittstellen und Prozessen sowie der

Organisationsentwicklung wurde parallel auch am Aufbau eines durchgehenden

Innovationsmanagements gearbeitet.



Mit Abschluss des Projekts hat BIT ein starkes organisatorisches und personelles

Fundament geschaffen, interne Abläufe optimiert und die Zusammenarbeit zwischen Seite 2 ► Seite 1 von 3



