Seite 2 ► Seite 1 von 3

München (ots) - Die aktuelle Krise in der Baubranche bringt Gewinner undVerlierer hervor. Wer die Krise als Chance begriffen hat und sich jetzt übereine florierende Auftragslage freut, steht schnell vor der nächstenHerausforderung: Der anhaltende Fachkräftemangel hemmt die Wachstumschancenvieler Unternehmen. Als einer der Gründer und Geschäftsführer der Stoneberg ITRecruitment GmbH hat es Duc Nguyen sich zur Aufgabe gemacht, Unternehmen, unteranderem aus dem Engineering-Bereich, bei der Gewinnung qualifizierter Fachkräftezu unterstützen. In diesem Artikel verrät er, vor welchen Herausforderungen dieUnternehmen stehen, wie die Zusammenarbeit mit der Stoneberg IT Recruitment GmbHabläuft und wovon seine Kunden besonders profitieren.Eine große Unsicherheit dominiert die Baubranche: Die Zinsen steigen, währendfinanzpolitische Impulse zur Entlastung nicht zu erwarten sind und gleichzeitigwerden Baumaterialien nicht nur immer teurer, sondern können teilweise gar nichtgeliefert werden. In der Folge ziehen viele Bauherren und Projektentwickler ihreBauprojekte zurück oder geben sogar ganze Baustellen auf. Demgegenüber stehenaber auch Unternehmen, die diese Krise als Chance begreifen. DerartigeGeneralunternehmer verfügen dauerhaft über Projekte, die sie zum Teil auch imAusland abwickeln. Während also einige Unternehmen ums Überleben kämpfen,besteht ihre größte Herausforderung darin, offene Stellen adäquat zu besetzen,um damit auch dem mitunter rasanten Wachstum standhalten zu können. Aufgrund derdamit verbundenen Kosten scheuen sich die meisten Handwerks- und Bauunternehmenjedoch vor professioneller Unterstützung bei der Personalgewinnung. "Wer jetztnicht ins Recruiting investiert, verschenkt großes Wachstumspotential - unddamit viel Geld", verrät Duc Nguyen."Mithilfe unseres breiten Kandidatennetzwerks können offene Stellen schnell undentsprechend der Anforderungen besetzt werden. So können die Unternehmen nichtnur ihrer Auftragslage bei gleichbleibend hoher Arbeitsqualität gerecht werden,sondern schützen ihre Mitarbeiter auch vor Überbelastung und Druck", fährt derExperte fort. Als einer der Gründer und Geschäftsführer der Stoneberg ITRecruitment GmbH ist Duc Nguyen Experte in der Personalgewinnung und daraufspezialisiert, für Unternehmen passgenaue Kandidaten zu finden. Gemeinsam mitseinem Kollegen Cenk, der diesen Unternehmensbereich mit ihm leitet, gelingt esihm durch die gezielte Aufteilung und Spezialisierung des Marktes, individuelle