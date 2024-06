Berlin (ots) - Stakeholder der Luftfahrt ziehen nach der Internationalen Luft-

und Raumfahrtausstellung (ILA) in Berlin grundsätzlich eine positive Bilanz. Es

sei gelungen, die noch notwendigen, insbesondere regulatorischen Voraussetzungen

für den Produktionshochlauf nachhaltiger Flugkraftstoffe (Sustainable Aviation

Fuels, SAF) gegenüber der Bundesregierung zu verdeutlichen. Nun komme es auf

eine rasche Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen an. Darauf weisen die

Initiative aireg und der en2x - Wirtschaftsverband Fuels und Energie hin.



Vom kommenden Jahr an gilt eine Zwei-Prozent-Beimischungsvorgabe der EU für SAF.

Diese kann zunächst durch den Einsatz nachhaltiger Kraftstoffe aus biogenen

Abfall- und Reststoffen erfüllt werden. Ab 2030 fordert die EU eine zunehmende

Beimischung von eSAF, also von Energieträgern, die durch den Einsatz

erneuerbaren Stroms mittels Power-to-Liquid (PtL)-Verfahren erzeugt werden.

Gerade hierfür müssen unverzüglich Investitionsentscheidungen getroffen und

Produktionskapazitäten aufgebaut werden, was bislang nicht der Fall ist.







Prof. Christian Küchen. Bislang seien die Rahmenbedingungen noch nicht

ausreichend, um die notwendigen Investitionen auszulösen. "Quoten allein genügen

nicht. Notwendig sind Instrumente, die die notwendigen Investitionen verlässlich

absichern, wie etwa langfristig orientierte öffentliche Ausschreibungen,

beispielsweise finanziert aus einem sektorspezifischen Umlagesystem. Ergänzend

sollten De-Risking-Instrumente den Zugang von privatem Kapital erleichtern."

Wichtig seien zudem international einheitliche Standards und

Energiepartnerschaften für den Import - insbesondere von nachhaltigen

Vorprodukten wie Methanol und synthetischem Rohöl. "Damit kann die Wertschöpfung

in Deutschland und Europa gehalten werden - aufbauend auf einer bereits

existierenden Infrastruktur."



Melanie Form, aireg-Geschäftsführerin: "Wir haben die ILA genutzt, um auf die

große Bedeutung von SAF für den wichtigen Beitrag der Luftfahrt zur Senkung der

Treibhausgasemissionen aufmerksam zu machen. Dabei konnten wir gemeinsam mit

unseren Ausstellungspartnern auf unserem aireg-Gemeinschaftsstand in Panels und

Gesprächen deutlich machen, dass Deutschland eine zentrale Rolle bei der

Entwicklung und Skalierung der neuen Antriebsenergie spielen kann und sollte.

Die SAF-Produktion ist eine Chance für den Klimaschutz und unseren

Wirtschaftsstandort." Der aireg-Stand wurde während der Messe von vielen Gästen

aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft besucht. Darunter waren Dr. Robert

Habeck, Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, sowie Dr. Volker Wissing,

Bundesminister für Digitales und Verkehr. Entscheidend sei es, so Form und

Küchen, dass die Politik jetzt handelt und für entsprechende Voraussetzungen zur

SAF-Produktion sorgt, damit die gesetzten Ziele auch erreicht werden.



Pressekontakt:



Alexander von Gersdorff, Rainer Diederichs



en2x - Wirtschaftsverband Fuels und Energie e.V.

Georgenstraße 24

10117 Berlin



mailto:presse@en2x.de; http://www.en2x.de/presse



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/159634/5798867

OTS: en2x - Wirtschaftsverband Fuels und Energie e.V.





"Wir haben deutlich gemacht, woran das liegt", so en2x-HauptgeschäftsführerProf. Christian Küchen. Bislang seien die Rahmenbedingungen noch nichtausreichend, um die notwendigen Investitionen auszulösen. "Quoten allein genügennicht. Notwendig sind Instrumente, die die notwendigen Investitionen verlässlichabsichern, wie etwa langfristig orientierte öffentliche Ausschreibungen,beispielsweise finanziert aus einem sektorspezifischen Umlagesystem. Ergänzendsollten De-Risking-Instrumente den Zugang von privatem Kapital erleichtern."Wichtig seien zudem international einheitliche Standards undEnergiepartnerschaften für den Import - insbesondere von nachhaltigenVorprodukten wie Methanol und synthetischem Rohöl. "Damit kann die Wertschöpfungin Deutschland und Europa gehalten werden - aufbauend auf einer bereitsexistierenden Infrastruktur."Melanie Form, aireg-Geschäftsführerin: "Wir haben die ILA genutzt, um auf diegroße Bedeutung von SAF für den wichtigen Beitrag der Luftfahrt zur Senkung derTreibhausgasemissionen aufmerksam zu machen. Dabei konnten wir gemeinsam mitunseren Ausstellungspartnern auf unserem aireg-Gemeinschaftsstand in Panels undGesprächen deutlich machen, dass Deutschland eine zentrale Rolle bei derEntwicklung und Skalierung der neuen Antriebsenergie spielen kann und sollte.Die SAF-Produktion ist eine Chance für den Klimaschutz und unserenWirtschaftsstandort." Der aireg-Stand wurde während der Messe von vielen Gästenaus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft besucht. Darunter waren Dr. RobertHabeck, Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, sowie Dr. Volker Wissing,Bundesminister für Digitales und Verkehr. Entscheidend sei es, so Form undKüchen, dass die Politik jetzt handelt und für entsprechende Voraussetzungen zurSAF-Produktion sorgt, damit die gesetzten Ziele auch erreicht werden.Pressekontakt:Alexander von Gersdorff, Rainer Diederichsen2x - Wirtschaftsverband Fuels und Energie e.V.Georgenstraße 2410117 Berlinmailto:presse@en2x.de; http://www.en2x.de/presseWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/159634/5798867OTS: en2x - Wirtschaftsverband Fuels und Energie e.V.