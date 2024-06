Die Vorzugsaktie des Göttinger Laborausausrüster Sartorius (ISIN DE0007165631), während der Corona-Pandemie einer der großen Anlegerfavoriten, hat vom Allzeithoch bei knapp 632 Euro im November 2021 fast zwei Drittel an Wert verloren, nachdem auch die Zahlen zum ersten Quartal am 18.4. nicht gut ankamen. Dennoch gibt es laut CEO Joachim Kreuzburg auch positive Nachrichten: So legte das Kerngeschäft mit Verbrauchsmaterialien zu, was auf einen fortgeschrittenen Lagerabbau auf Kundenseite hinweist; auch das strategische Fokus-Geschäft mit Unternehmen, die an Zell- und Gentherapien arbeiten, verläuft erfreulich, wenngleich volatil. Die Investitionszurückhaltung aus China belastet die Ausrüstungssparte dagegen deutlich. Zwar sank der Umsatz gegenüber dem Vergleichsquartal von 2023, dafür zog der Auftragseingang in ähnlichem Maße an. Die EBIT-Marge bleibt mit 28,6 Prozent in der Nähe des Vorjahreswerts (30,1 Prozent). Wer davon ausgeht, dass Sartorius die Talsohle durchschritten hat und von einer Seitwärtsbewegung der Aktie ausgeht, kann sich mit Zertifikaten mit Sicherheitspuffer positionieren.

Discount-Zertifikat mit 22,2 Prozent Puffer (Dezember 2024)