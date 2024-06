Constellation Network und Forward Edge-AI, anerkannte Innovatoren der KI- und Blockchain-Technologie in der Bundesregierung, bündeln ihre Kräfte, um sicherzustellen, dass die Zukunft der KI sowohl sicher als auch vertrauenswürdig ist. Ihre kombinierten Technologien versprechen einen standardisierten Ansatz zur Validierung von Daten, die in KI-Algorithmen verwendet werden, und gewährleisten sowohl die Zuordnung der Quelle als auch den Schutz vor Manipulationen.

„Das rasante Wachstum der KI hat erhebliche Probleme aufgeworfen, insbesondere bei der Datenbeschaffung und der Integrität der Algorithmen", sagt Ben Jorgensen, Geschäftsführer von Constellation Network. „Großen Sprachmodellen mangelt es an einer zuverlässigen Zuordnung, was dazu führt, dass sie sich auf ungeprüfte Daten stützen. Unsere skalierbare Blockchain-Lösung kann die Datentreue und den Output kostengünstig auf Unternehmensebene validieren. Die Partnerschaft mit Forward Edge-AI, einem Unternehmen mit einem starken föderalen Hintergrund, war eine natürliche Wahl.

In der Vergangenheit war es für Blockchain-Lösungen schwierig, Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und Sicherheit unter einen Hut zu bringen." Das Hypergraph Transfer Protocol von Constellation Network geht auf diese Probleme ein und wurde vom Air Force Research Laboratory als „sicher, skalierbar und vom Verteidigungsministerium genehmigt" ausgezeichnet. Dieses robuste Protokoll war ein Schlüsselfaktor für die Entscheidung von Forward Edge-AI, zusammenzuarbeiten.

Eric Adolphe, Geschäftsführer von Forward Edge-AI, erklärt: „Unsere strategische Partnerschaft mit Constellation Network ermöglicht es Forward Edge-AI, die Sicherheit und Widerstandsfähigkeit von KI/ML-Modellen zu verbessern und damit ihre Zuverlässigkeit und Vertrauenswürdigkeit für missionskritische DoD- und FINTECH-Anwendungen zu erhöhen."

Diese Partnerschaft stellt einen wichtigen Meilenstein dar und unterstreicht die Bedeutung von Vertrauen und Transparenz in der KI. In Zusammenarbeit mit der National DigiFoundry , die von Forward Edge-AI und der University of Texas in San Antonio geleitet wird, entwickeln sie anwendungsspezifische Blockchain-Lösungen, die bereits die Aufmerksamkeit großer Bundesbehörden auf sich ziehen.

Constellation Network ist ein Open-Source-Framework, das es jedem ermöglicht, anwendungsspezifische Netzwerke (L1s) in seinem verteilten Netzwerk aufzubauen.

Forward Edge-AI ist führend bei der Erweiterung von Edge-Technologie mit menschlicher Intelligenz und hat seine Position als zuverlässiger Partner für Finanzinstitute und andere Dritte gefestigt.

