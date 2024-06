Fed könnte für weitere Turbulenzen sorgen

Der US-Arbeitsmarktbericht für Mai überraschte in zwei wesentlichen Kennzahlen. So fiel die Zahl der neugeschaffenen Stellen ex-Landwirtschaft höher aus, als erwartet. Gleiches gilt für die Entwicklung der Stundenlöhne. Die Reaktion ließ nicht lange auf sich warten. Die Renditen der wichtigen 10-jährigen US-Staatsanleihen schossen nach oben. Der US-Dollar-Index, der die Verfassung des Greenbacks sehr gut abbildet, sprang ebenfalls nach oben.

Diejenigen, die zu Wochenbeginn eine deutliche Erholung der Preise für Gold, Silber und Kupfer als Reaktion auf die knackigen Preisrückgänge erwartet hatten, werden bislang enttäuscht. Der Druck vom Devisenmarkt will nicht nachlassen. Kurz vor dem Fed-Termin am morgigen Mittwoch übersprang der US-Dollar-Index den markanten Bereich von 105 Punkten. Der US-Dollar präsentiert sich auch in der neuen Handelswoche in einer überaus starken Verfassung und wird damit zu einem immer größeren Belastungsfaktor.