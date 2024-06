Seite 2 ► Seite 1 von 4

New York (ots/PRNewswire) -- Exklusive "Wayne Enterprises Experience" in einem Stadthaus in Manhattan zeigtdas Zuhause von Bruce Wayne, dem milliardenschweren Alter Ego von DC's "DarkKnight", Batman- Bruce Waynes Hypercar - ein rein elektrischer Automobili Pininfarina Battista- wird in der Tiefgarage ausgestellt- Vier von Bruce Wayne inspirierte Einzelstücke, Gotham"- und DarkKnight"-Spezifikationen des Battista und des B95, , die an VIP-Gäste verkauftwerden- Die bahnbrechende Veranstaltung bringt Luxusmarken aus der Welt derpersönlichen Mobilität, der Mode, der Technologie und des Schmucks zu einemeinzigartigen Einkaufserlebnis zusammen- Weitere Informationen finden Sie unter BruceWayneX.com(https://brucewaynex.com/pages/mobile-artistry)- Begleitende Materialien können hier (https://www.dropbox.com/scl/fo/vf8fxo1q3b2am5em11z2j/AA-xv06ZGmLZIqzxZ9V5ISQ?rlkey=njp9se9wfqfpn0bs8tast5bhw&st=xnye6t2y&dl=0) heruntergeladen werden:Ein luxuriöses Stadthaus, das von dem fiktiven Milliardär Bruce Wayne aus GothamCity inspiriert wurde, hat seine Türen geöffnet, und der Automobili PininfarinaBattista hyper GT führt im Inneren eine Weltklasse-Ausstellung hochkarätigerLuxus- und Technologieprodukte an. Alle sollen die Welt des berühmtenphilanthropischen Einwohners von Gotham zeigen.Die einmalige Gelegenheit, die mondäne Junggesellenbude der zivilen Figur vonDCs "Dunklem Ritter", Batman, zu besichtigen, die in der Innenstadt vonManhattan, New York, erschaffen wurde, ist Teil einer immersiven Veranstaltung,die in diesem Monat auf Einladung stattfindet: "Wayne Enterprises Experience".Inszeniert von Warner Bros. Discovery Global Consumer Products und RelevanceInternational. Das Erlebnis auf der West 17th Avenue ist in einem luxuriösensiebenstöckigen Stadthaus untergebracht. Jedes ausgestellte Produkt wurdesorgfältig ausgewählt, um den Lebensstil des fiktiven Bewohners widerzuspiegeln,und umfasst die neuesten Designs aus den Bereichen persönliche Mobilität, Mode,Technologie und Schmuck.Und jedes Stück - einschließlich vier speziell angefertigter Versionen dervollelektrischen Battista und B95 hyper Barchetta - ist im Angebot. Sie wurdenerstmals am 30. April enthüllt und sind die Varianten "Gotham" und "Dark Knight"jedes Autos. Von jedem Modell ist nur ein Exemplar erhältlich. Besuchen SieBruceWayneX.com (https://brucewaynex.com/pages/mobile-artistry) für alleEinzelheiten und die Möglichkeit, ein Auto zu reservieren.Die bahnbrechende Wayne Enterprises Experience wurde parallel zu den