Meschede (ots) - Ein funktionierendes Informationssicherheitsmanagement ist fürUnternehmen heute unabdinglich, dennoch bleiben Themen wie Datensicherheit,Vertrauen und Risikoreduktion in vielen Unternehmen unbeachtet. Felix Klauke,Geschäftsinhaber der Klauke Enterprises GmbH & Co. KG und IT-Experte, übernimmtdie Implementierung eines ISMS für seine Kunden, um ihnen einfach und schnellzur Zertifizierung zu verhelfen. In diesem Beitrag erfahren Sie, was es mit derISO 27001 auf sich hat und wie die Zusammenarbeit mit dem IT-Experten aussieht.Die meisten deutschen Unternehmen wissen bereits, dass sie sich an dieDigitalisierung anpassen müssen, um konkurrenzfähig zu bleiben. Doch noch immergibt es Unternehmen, die der Digitalisierung misstrauisch gegenüberstehen undskeptisch sind, ob sich Investitionen in die IT-Abteilung lohnen. Dadurch wirddie fachlich geprüfte Sicherheit des IT-Systems oft vernachlässigt - obwohl siedas Rückgrat jedes Unternehmens darstellt. Doch wer bei digitalen Prozessenspart, gefährdet den Datenschutz: So waren allein in den letzten 12 Monaten 37Prozent der Unternehmen weltweit von Cyberangriffen betroffen. Ein teuresRisiko, denn die durchschnittlichen Kosten eines Sicherheitsvorfalles betragenetwa 3,55 Millionen Euro. "Die ISO 27001 bietet zahlreiche Vorteile fürUnternehmen und Organisationen, die ihre Informationssicherheit verbessernmöchten. Trotzdem gibt es weltweit nur etwa 45.000 Unternehmen, die derzeit ISO27001 zertifiziert sind - das sind weniger als zwei Prozent aller Unternehmen",erklärt Felix Klauke, Geschäftsführer der Klauke Enterprises GmbH & Co. KG."Der Vorteil der ISO 27001 ist enorm - und der Zertifizierungsprozess istweniger kompliziert, als viele annehmen. Mit unserer Expertise können wirgemeinsam schnell und effizient zum Ziel gelangen", führt er fort. Felix Klaukenutzt seine IT-Expertise, um kleine und mittelständische Unternehmen in denBereichen Medizin, Bildung und Software-as-a-Service (SaaS) bei der Optimierungihrer IT-Systeme und der Automatisierung ihrer Prozesse zu unterstützen. Alsexterner CTO oder externe IT-Abteilung bietet er seinen Kunden einekosteneffiziente Alternative zu einem festangestellten IT-Team. Die durch seineOptimierungen und Automatisierungen gewonnene Zeit können Unternehmenvollständig in die Gewinnung von Kunden und Mitarbeitern reinvestieren. Darüberhinaus agiert Felix Klauke als strategischer Partner, der nicht nur technischeLösungen liefert, sondern auch bei der langfristigen Unternehmensentwicklung und