HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Stabilus von 83 auf 80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Marc-Rene Tonn rechnet laut einer am Dienstag vorliegenden Studie mit weiter steigenden Umsätzen des Autozulieferers in den kommenden Jahren, wobei automatische Antriebssysteme ein wesentlicher Wachstumstreiber bleiben dürften. Stabilus sei auf dem Weg zu seinen Finanzzielen aus dem Star-2030-Strategieprogramm. Im laufenden Jahr allerdings dürften die Ziele für Umsatz und bereinigte Ebit-Marge leicht verfehlt werden./ck/glVeröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2024 / 14:00 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Stabilus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,52 % und einem Kurs von 57,10EUR auf Tradegate (11. Juni 2024, 15:46 Uhr) gehandelt.