Berlin (ots) - Die Marktdynamik im Handel verändert sich im Grunde ständig - der

Bedarf an qualitativ hochwertigem Marketing ist jedoch ständig gegeben. Max

Winkler ist einer der Geschäftsführer der W&S Epic GmbH und unterstützt

mittelständische Handelsunternehmen und Handwerker dabei, sich von der Masse

abzuheben. Seine Marktführer-Methode setzt dafür bei der Onlinepräsenz an und

sorgt dafür, dass seine Kunden an Wiedererkennungswert unter der Zielgruppe

gewinnen und wie von selbst mehr qualifizierte Anfragen anziehen. Hier bespricht

er das Phänomen des ROPO-Effekts und erörtert, wie Händler diesen zu ihrem

Vorteil nutzen.



Im Handel hat in den vergangenen Jahren ein neues Phänomen stark an Bedeutung

gewonnen: Kunden schauen sich Produkte online an, führen dort ihre Recherchen

durch - und kaufen schlussendlich doch offline. Dieser ROPO-Effekt, kurz für

Research Online, Purchase Offline, verändert die Marktdynamik massiv. Es reicht

also nicht mehr länger aus, mit seiner Website eine Art "digitale Visitenkarte"

zu bieten - vielmehr gilt es, die Kunden ins Geschäft vor Ort zu locken.

"Handelsunternehmen, die den ROPO-Effekt noch nicht bemerkt haben oder als

unwesentlich abtun, werden langfristig nicht überleben können", warnt Max

Winkler.







seinem Vorteil zu nutzen. Händler sollten also darauf bedacht sein, ihre Online-

und Offline-Kanäle effektiver als je zuvor miteinander zu verbinden", so Max

Winkler weiter. "Dazu gilt es, zukünftig stärker in digitale Technologien und

Strategien zu investieren, die es ermöglichen, den ROPO-Effekt und seine

Auswirkungen zu verstehen und Kunden online optimal abzuholen." Mit mehr als

zwölf Jahren Markterfahrung weiß Max Winkler, wovon er spricht. Als einer der

beiden Geschäftsführer der W&S Epic GmbH ist er ein führender Experte dafür,

mittelständischen Unternehmen zu mehr Umsatz pro Kunde und der bestmöglichen

Marktposition zu verhelfen. Wie Handelsunternehmen sich jetzt aufstellen

sollten, hat der Experte im Folgenden zusammengefasst.



Online recherchieren, offline kaufen - eine neue Herausforderung für

Handelsunternehmen



Allgemein ist das Kundenverhalten mit der Zeit weniger linear geworden als noch

vor einigen Jahren. "Der durchschnittliche Kunde stolpert nicht mehr einfach

zufällig ins Ladengeschäft", erklärt Max Winkler. "Stattdessen recherchiert er

mittels Suchmaschinen und sozialer Medien über Produkte, die seine Bedürfnisse

erfüllen, vergleicht die Preise auf verschiedenen Websites und liest

Rezensionen, bevor er eine Kaufentscheidung trifft." Der Besuch im Geschäft vor

Ort stellt danach oftmals den nächsten Schritt dar - der Kunde kommt also



