09:00 Deutschland: Bilfinger, Kapitalmarkttag 10:00 Deutschland: Patrizia, Hauptversammlung (online) 10:00 Deutschland: Sixt SE, Hauptversammlung (online) 10:00 Deutschland: Knaus Tabbert AG, Jahres-Pk, Bad Griesbach 11:00 Deutschland: Hawesko Holding, Hauptversammlung in Hamburg 12:00 Frankreich: Unibail-Rodamco-Westfield, Hauptversammlung 13:00 Deutschland: Pressegespräch Volkswagen Kassel zur Betriebsversammlung, Kassel 18:00 USA: T-Mobile US, Hauptversammlung 22:15 USA: Broadcom, Q2-Zahlen

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu The Boeing Company!

Tipp aus der Redaktion Übrigens: Aktien kann man bei SMARTBROKER+ für 0 Euro handeln!*Kostenlose Depotführung, 29 deutsche und internationale Börsenplätze, unschlagbar günstig – und das alles in der brandneuen App. Übrigens: Aktien kann man bei SMARTBROKER+ für 0 Euro handeln!*Kostenlose Depotführung, 29 deutsche und internationale Börsenplätze, unschlagbar günstig – und das alles in der brandneuen App. Jetzt zu S+ wechseln!

Konjunkturdaten

01:50 Japan: Erzeugerpreise 5/24

03:30 China: Erzeugerpreise 5/24

03:30 China: Verbraucherpreise 5/24

08:00 Großbritannien: Industrieproduktion 4/24

08:00 Großbritannien: Dienstleistungsindex 4/24

08:00 Großbritannien: Handelsbilanz 4/24

08:00 Deutschland: Verbraucherpreise 5/24 (endgültig)

10:00 Frankreich: IEA, Monatsbericht

14:30 USA: Verbraucherpreise 5/24

14:30 USA: Realeinkommen 5/24

16:30 USA: EIA Ölbericht

20:00 USA: FOMC Zinsentscheid (20.30 h Pk mit Notenbankchef Jerome Powell)



Wirtschafts- und Börsentermine vom Mittwoch, 12.06.2024 Zeit Land Relev. Termin 08:00 DEU Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Monat) 08:00 GBR NS verarbeitendes Gewerbe (Jahr) 08:00 DEU Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Jahr) 08:00 GBR Bruttoinlandsprodukt (MoM) 08:00 GBR Industrieproduktion (Monat) 08:00 GBR NS verarbeitendes Gewerbe (Monat) 11:30 EUR EZB Schnabel Rede 14:30 USA Verbraucherpreisindex (Monat) 14:30 USA Verbraucherpreisindex ex. Nahrungsmittel & Energie (Monat) 14:30 USA Verbraucherpreisindex ex. Nahrungsmittel & Energie (Jahr) 14:30 USA Verbraucherpreisindex (Jahr) 15:00 EUR EZB De Guindos Rede 20:00 USA Zinsprojektionen - 1 Jahr 20:00 USA Zinsprojektionen - Langfristig 20:00 USA Fed Zinssatzentscheidung 20:00 USA Monatliches Budget-Statement 20:00 USA FOMC Wirtschaftsprojektion 20:00 USA Fed´s Kommuniqué zur Geldpolitik 20:00 USA Zinsprojektionen - 2 Jahre 20:00 USA Zinsprojektionen - Aktuell 20:30 USA FOMC Pressekonferenz 21:30 CAN BoC Gouverneur Macklem Rede 21:30 EUR EZB-Mitglied Villeroy spricht 21:30 DEU Bundesbank-Präsident Nagel spricht



Bleiben Sie mit wallstreetONLINE informiert!

Ihre wallstreetONLINE Zentralredaktion aus Berlin