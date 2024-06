LUTON, England, 11. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Bensussen Deutsch & Associates , LLC (BDA), die weltweit führende Merchandise Agency und wichtigster Aktivierungs- und Markteinführungspartner für große Sportligen und -teams wie Major League Baseball, die National Football League, die National Basketball Association, die National Hockey League, die FIFA, Manchester United, Arsenal und den französischen Fußballverband, gab heute den Abschluss der Übernahme des im Vereinigten Königreich ansässigen Sport-, Event- und Werbeartikelanbieters The Great Branding Company bekannt. Die Übernahme wird die Reichweite von BDA in der EMEA-Region vergrößern, indem sie das Sportportfolio des Unternehmens stärkt und seine Einzelhandelsdienstleistungen für neue und bestehende Kunden ausbaut. Die Transaktion erfolgt ein Jahr nach der Übernahme der deutschen ipm|gruppe durch das Unternehmen und stärkt die Vertriebsreichweite der BDA in Europa.

The Great Branding Company ist ein bekannter Anbieter von Merchandise-Artikeln in der Welt des europäischen Sports. In den letzten 20 Jahren hat das Unternehmen viele prominente Ligen, Sponsoren und Vereine betreut, darunter Manchester City, Inter Mailand und die UEFA Champions League-Finalisten Real Madrid und Borussia Dortmund. Diese Organisationen setzen in Sachen Werbe- und Merchandise-Artikel, die die Fans während der Spiele und lange nach der Saison begeistern, auf The Great Branding Company.

Mit über 20 Jahren Erfahrung im Bereich Sportlizenzen ist The Great Branding Company einzigartig positioniert, um Sportmerchandise-Artikel auf dem europäischen Markt zu optimieren. Das Unternehmen bietet einen umfassenden Service für maßgeschneiderte, schnelle Lösungen und Qualitätsprodukte für den Einzelhandel, unterstützt durch eine starke Lieferkette und den Zugang zu einem umfangreichen Produktbestand. Mit der Übernahme profitieren die Kunden von BDAs umfangreichen Aktivitäten und dem gesamten Spektrum an Agenturleistungen, einschließlich innovativer Produktentwicklung, robuster E-Commerce- und erweiterter Einzelhandelslösungen, preisgekrönter kreativer Leistungen, umfassender Expertise in der Lieferkette und einem globalen Vertriebsnetz.