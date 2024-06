TORONTO und HAIFA, Israel, 11. Juni 2024 - NurExone Biologic Inc. (TSXV: NRX), (OTCQB: NRXBF), (Deutschland: J90) (das "Unternehmen" oder "NurExone"), ein zukunftsweisendes biopharmazeutisches Unternehmen, das regenerative Therapien entwickelt, freut sich bekannt zu geben, dass das Japanische Patentamt kürzlich einen Hinweis auf die Zulassung eines ExoPTEN-Patents herausgegeben hat, das innovative extrazelluläre Vesikel (EVs) umfasst, die einen Phosphatase- und Tensin-Homolog ("PTEN")-Inhibitor und deren Anwendungsverwendung enthalten. Das ExoPTEN-Medikament des Unternehmens, das derzeit in der Entwicklung ist, zielt darauf ab, das Nervenwachstum und die Regeneration nach akuter Rückenmarksverletzung zu fördern, indem es das PTEN-Protein hemmt.

Das Patent mit dem Titel "Vesicle mit einem PTEN-Inhibitor und deren Verwendungszwecke" wurde ursprünglich von der Technion Research and Development Foundation Ltd. ("Technion") und Ramot bei der Tel Aviv University Ltd. eingereicht. Es handelt sich um das erste von Technion an NurExone lizenzierte Patent und beschreibt ein grundlegendes Element des von dem Unternehmen entwickelten ExoPTEN-Nanodrugs für akute Rückenmarksverletzungen.

Dr. Bat-Ami Gotliv, Patentanwalt für NurExone, erklärte: "Die Zulassung dieses Patentantrags in Japan sichert die Technologie von NurExone auf einem wichtigen asiatischen Markt. Diese Genehmigung, zusammen mit den entsprechenden Patenten, die in den Vereinigten Staaten von Amerika und Russland erteilt wurden, unterstreicht die Neuheit und erfinderische Leistung der Technologie von NurExone."

Dr. Lior Shaltiel, CEO von NurExone, erklärte: "Dieses Patent, das zur ExoPTEN-Familie in unserem umfangreichen IP-Portfolio gehört, ist in die weltweite exklusive Lizenzierung von der Technion einbezogen. Wir machen Fortschritte bei der Verwendung von ExoPTEN, unserem ersten Nanodrug, und anderen neu entwickelten Technologien auf dem Weg zu klinischen Studien am Menschen und Kommerzialisierung."

Herr Yoram Drucker, Mitbegründer, Vorsitzender und VP Strategische Entwicklung, erläuterte: "Wir sehen Japan als einen wichtigen Markt für unsere Produkte und Technologien. Dies erweitert unser Potenzial auf den asiatischen Raum, und wenn es uns gelingt, Vorteile in anderen Indikationen des Zentralen Nervensystems zu zeigen, könnten wir unser Marktpotenzial dramatisch steigern."

