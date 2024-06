Burlington, Massachusetts (ots/PRNewswire) - Die Precisely Data Integrity Suite,

die Databricks-Kunden umfassende Funktionen zur Datenintegrität bietet, ist ab

sofort auf Partner Connect verfügbar



Precisely

(https://www.precisely.com/de?utm_source=Referral&utm_medium=Press-Release) ,

einer der weltweit führenden Anbieter von Datenintegrität, gab heute die

Erweiterung seiner Partnerschaft mit Databricks bekannt. Die Precisely Data

Integrity Suite (https://www.precisely.com/de/product/data-integrity/precisely-d

ata-integrity-suite?utm_source=Referral&utm_medium=Press-Release) , die ab

sofort über Databricks Partner Connect verfügbar ist, bringt leistungsstarke

Datenmanagement-Funktionen in Databricks-Umgebungen, die alle Aspekte der

Datenintegrität abdecken - angefangen bei der Datenqualität und -beobachtbarkeit

bis hin zur Geo-Adressierung. So können Benutzer vertrauenswürdige Daten in

ihren KI- oder Advanced-Analytics-Initiativen nutzen.







ermöglicht es Unternehmen, Testkonten für die Data Integrity Suite zu erstellen

und sofort die Vorteile von Precisely in Databricks Workspaces zu nutzen.

"Precisely bietet unserem Kundenstamm eine einzigartige Kombination von

Datenintegritätsfunktionen", sagt Roger Murff, VP of Technology Partners bei

Databricks. "Die fortschrittlichen Datenintegritätstools von Precisely in

Kombination mit der Data Intelligence Platform von Databricks bieten unseren

Kunden einen schnelleren Zugang zu zuverlässigen und umsetzbaren Erkenntnissen

und fördern so Innovation und operative Effizienz."



Das Forschungs- und Beratungsunternehmen Gartner® (https://www.gartner.com/accou

nt/signin?method=initialize&TARGET=https%3A%2F%2Fwww.gartner.com%2Finteractive%2

Fhc%2F4518699) hat Datenintegrität als eines von vier Themen identifiziert, die

von den in einem 2023 HypeCycle(TM)-Forschungsbericht[1] vorgestellten

Innovationen angesprochen werden. In dem Bericht heißt es: "KI ist auf Daten

angewiesen und bessere Daten führen zu zuverlässigeren KI-Lösungen. Ohne

automatisierte Unterstützung ist die Validierung großer Datenmengen unmöglich."



Die Data Integrity Suite ist eine umfassende SaaS-Lösung, die den Prozess der

Erstellung von Datenintegrität für Geschäfts- und Technikfachleute beschleunigt

und rationalisiert. Die interoperablen Cloud-Services für Datenintegration, Data

Governance, Datenqualität und Beobachtbarkeit, Geoadressierung, räumliche

Analysen und Datenanreicherung sind über eine leistungsstarke, einheitliche Data

Integrity Foundation verbunden. Der Hochgeschwindigkeits-Datenkatalog mit

geschäftlichen und technischen Metadaten, die Agentenarchitektur und die Seite 2 ► Seite 1 von 2



Databricks Partner Connect (https://www.databricks.com/de/partnerconnect)ermöglicht es Unternehmen, Testkonten für die Data Integrity Suite zu erstellenund sofort die Vorteile von Precisely in Databricks Workspaces zu nutzen."Precisely bietet unserem Kundenstamm eine einzigartige Kombination vonDatenintegritätsfunktionen", sagt Roger Murff, VP of Technology Partners beiDatabricks. "Die fortschrittlichen Datenintegritätstools von Precisely inKombination mit der Data Intelligence Platform von Databricks bieten unserenKunden einen schnelleren Zugang zu zuverlässigen und umsetzbaren Erkenntnissenund fördern so Innovation und operative Effizienz."Das Forschungs- und Beratungsunternehmen Gartner® (https://www.gartner.com/account/signin?method=initialize&TARGET=https%3A%2F%2Fwww.gartner.com%2Finteractive%2Fhc%2F4518699) hat Datenintegrität als eines von vier Themen identifiziert, dievon den in einem 2023 HypeCycle(TM)-Forschungsbericht[1] vorgestelltenInnovationen angesprochen werden. In dem Bericht heißt es: "KI ist auf Datenangewiesen und bessere Daten führen zu zuverlässigeren KI-Lösungen. Ohneautomatisierte Unterstützung ist die Validierung großer Datenmengen unmöglich."Die Data Integrity Suite ist eine umfassende SaaS-Lösung, die den Prozess derErstellung von Datenintegrität für Geschäfts- und Technikfachleute beschleunigtund rationalisiert. Die interoperablen Cloud-Services für Datenintegration, DataGovernance, Datenqualität und Beobachtbarkeit, Geoadressierung, räumlicheAnalysen und Datenanreicherung sind über eine leistungsstarke, einheitliche DataIntegrity Foundation verbunden. Der Hochgeschwindigkeits-Datenkatalog mitgeschäftlichen und technischen Metadaten, die Agentenarchitektur und die