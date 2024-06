Kirchdorf/Haag (ots) - Der weltweit tätige Solar-Montagehersteller Schletter

Group präsentiert sich auf der Intersolar Europe 2024 in München. Neben der

Vorstellung seiner Dach- und Freiland-PV-Montagesysteme wird das Unternehmen

dieses Jahr den Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit legen: Mit einem spektakulären

Messestand mit lebenden Wänden und recycelbaren Materialien. Bei den Produkten

steht das Thema Materialeffizienz und Kunden-Feedback im Fokus. Darüber hinaus

stellt Schletter zwei neue digitale Tools vor.



"Als Solar-Unternehmen war Nachhaltigkeit für uns schon immer zentral", betont

Schletter-CEO Florian Roos. "In unserer jüngsten Unternehmensentwicklung hat das

Thema aber noch einmal stark an Bedeutung gewonnen: Wir haben vor einigen Wochen

unseren ersten Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht, wir arbeiten intensiv an

unserem Fußabdruck als Unternehmen, und wir wachsen weiter nachhaltig. Das alles

wollen wir dieses Jahr mit unserem grünen, lebenden Messestand unterstreichen."









In seinem CSR-Report hat Schletter Nachhaltigkeitsziele mit einem klaren

Fahrplan für die kommenden Jahre formuliert: Bis Ende 2024 sollen

Schletter-Produkte zu mehr als 95 Prozent aus wiederverwertbaren Materialien

bestehen. Zudem sollen schon bis Ende des Jahres mehr als 50 Prozent der

Produktverpackungen aus recycelten Materialien wie Papier, Karton oder

Kunststoff hergestellt werden. Bis Ende 2025 will Schletter auch bei den

Rohstoffen für seine Produkte, d.h. Stahl,

Recyclinganteil von mindestens 50 Prozent erreichen. Gleichzeitig soll der

CO2-Fußabdruck der Produkte durch eine jährliche Reduzierung des

Leistungsgewichts (kg Material pro MW installierter Leistung) um 5 Prozent

verringert werden. Bis Ende 2028 soll die Stromversorgung für alle

Schletter-Verwaltungsarbeitsplätze zu 100 Prozent aus erneuerbaren

Energiequellen stammen.



Materialeffiziente Dach-, Freiland- und Agri-PV-Systeme



Produktseitig wird Schletter auf der Intersolar ein breites Portfolio

präsentieren, d.h. vor allem seine Dach- und Freiland-Systeme. Auch das

Schletter Tracking System wird auf der Messe zu sehen sein. Einen besonderen

Schwerpunkt legt Schletter dabei auf das Thema Materialeffizienz. So hat das

Unternehmen in den letzten Jahren durch verbesserte Geometrien den

Materialeinsatz bei allen Systemen reduzieren können, bei gleichbleibender oder

sogar besserer Belastbarkeit. Wo dies statisch möglich und sinnvoll ist, bietet

Schletter neben den klassischen Stahl-Komponenten auch Alternativen aus

Aluminium an, etwa bei den Dachhaken. Diese sind bis zu 70 Prozent leichter als Seite 2 ► Seite 1 von 2



