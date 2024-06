LONDON, 11. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Das Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) gab heute bekannt, dass es Simon Bittlestone, FCMA, CGMA, den führenden Kopf im Bereich der Finanztransformation, zum 91. Präsidenten des Instituts ernannt hat. Er wird auch als 9. Vorsitzender der Association of International Certified Professional Accountants (die Vereinigung) fungieren, der weltweit größten Vereinigung von Wirtschaftsprüfern und Buchhaltern.

„Die Welt ist reich an Möglichkeiten für den Berufsstand der Buchhalter und Finanzexperten, nachhaltige Werte zu schaffen, innovativ zu sein und die Menschen einzubeziehen. Trotz der vorherrschenden Unsicherheit in der Welt sind dies aufregende Zeiten für unseren Berufsstand, und im nächsten Jahr möchte ich dazu beitragen, seine kontinuierliche Entwicklung zu beschleunigen und zu leiten, um das Beste aus diesen Möglichkeiten zu machen."

Während seines Amtsjahres wird der Schwerpunkt des Berufsstandes auf drei kritischen Bereichen liegen:

Neue Technologien, einschließlich generativer KI und robotergestützter Prozessautomatisierung, revolutionieren die Buchhaltung und das Finanzwesen rasch. CIMA und der Verband werden daran arbeiten, die Fachleute im Bereich Rechnungswesen und Finanzen weiter zu befähigen, die Denkweise, die Fähigkeiten und das Wissen zu kultivieren, die sie benötigen, um die enormen Möglichkeiten zu nutzen, die sie bieten. Wert und Nachhaltigkeit. In dem Maße, in dem Unternehmen Nachhaltigkeit in ihre Strategien und Abläufe integrieren, werden CIMA und der Verband großen Wert darauf legen, die Rolle von Fachleuten aus dem Bereich Rechnungswesen und Finanzen als vertrauenswürdige Berater zu fördern, die in der Lage sind, Unternehmen dabei zu unterstützen, sinnvolle, dauerhafte Veränderungen und eine nachhaltige Wertschöpfung voranzutreiben.

In dieser Schlüsselrolle wird Simon eng mit Carla M. McCall, CPA, CGMA, zusammenarbeiten, die als Co-Vorsitzende der Vereinigung und Vorsitzende des American Institute of CPAs (AICPA) fungiert. Gemeinsam werden sie daran arbeiten, den fast 600.000 AICPA- und CIMA-Mitgliedern, -Anwärtern und -Registrierten die Hilfsmittel und Ressourcen zur Verfügung zu stellen, die sie benötigen, um erfolgreich zu sein und den Berufsstand in einer Welt des ständigen Wandels in die Zukunft zu katapultieren.