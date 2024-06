Entwicklung der Indizes

Frankfurt am Main – Die deutschen Aktienindizes haben den Handelstag mit deutlichen Verlusten abgeschlossen. Der DAX fiel um 0,94% und steht aktuell bei 18.349,23 Punkten. Noch stärker traf es den MDAX, der um 1,12% auf 26.468,40 Punkte nachgab. Der SDAX verzeichnete mit einem Minus von 1,20% auf 14.839,82 Punkte den größten Rückgang unter den deutschen Indizes. Auch der TecDAX konnte sich dem Abwärtstrend nicht entziehen und sank um 0,87% auf 3.423,85 Punkte. Auch die US-amerikanischen Indizes blieben von der negativen Stimmung an den Märkten nicht verschont, wenngleich die Verluste dort moderater ausfielen. Der Dow Jones gab um 0,55% nach und steht aktuell bei 38.644,09 Punkten. Der S&P 500 verzeichnete einen Rückgang von 0,30% und notiert bei 5.345,57 Punkten. Insgesamt zeigt sich ein durchweg negatives Bild an den internationalen Börsen, wobei die deutschen Indizes stärker unter Druck geraten sind als ihre amerikanischen Pendants. Anleger bleiben angesichts der aktuellen Marktentwicklungen weiterhin vorsichtig.Die Topwerte im DAX waren Covestro mit einem Anstieg von 7.05%, gefolgt von Brenntag mit 1.14% und Symrise mit 0.64%.Die Flopwerte waren Rheinmetall mit einem Rückgang von -2.41%, gefolgt von Deutsche Bank mit -2.88% und Commerzbank mit -3.16%.Im MDAX konnten Redcare Pharmacy mit einem Anstieg von 2.25%, Evotec mit 1.96% und Evonik Industries mit 1.46% die Topwerte verzeichnen. Die Flopwerte waren United Internet mit einem Rückgang von -3.99%, gefolgt von HENSOLDT mit -5.02% und SMA Solar Technology mit -5.44%.Heidelberger Druckmaschinen führte die Topwerte im SDAX an mit einem Anstieg von 4.33%, gefolgt von CECONOMY mit 4.29% und CompuGroup Medical mit 0.95%. Die Flopwerte waren Energiekontor mit einem Rückgang von -3.18%, gefolgt von SAF-HOLLAND mit -3.25% und flatexDEGIRO mit -3.64%.Im TecDAX konnten Evotec mit einem Anstieg von 1.96%, CompuGroup Medical mit 0.95% und Carl Zeiss Meditec mit 0.81% die Topwerte verzeichnen. Die Flopwerte waren United Internet mit einem Rückgang von -3.99%, gefolgt von HENSOLDT mit -5.02% und SMA Solar Technology mit -5.44%.Die Topwerte im Dow Jones waren Apple mit einem Anstieg von 6.33%, gefolgt von The Home Depot mit 0.22% und McDonald's mit 0.19%. Die Flopwerte waren JPMorgan Chase mit einem Rückgang von -2.12%, gefolgt von American Express mit -2.59% und Boeing mit -2.62%.Apple führte die Topwerte im S&P 500 an mit einem Anstieg von 6.33%, gefolgt von FMC mit 3.98% und Paramount Global Registered (B) mit 2.71%. Die Flopwerte waren Mohawk Industries mit einem Rückgang von -3.33%, gefolgt von Zimmer Biomet Holdings mit -3.35% und Southwest Airlines mit -3.52%.