FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Dienstag merklich zugelegt. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg bis zum Nachmittag um 0,42 Prozent auf 130,21 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen gab auf 2,62 Prozent nach.

Die als sicher geltenden deutschen Anleihen profitierten von der politischen Verunsicherung in Frankreich. Die Kurse von französischen Staatsanleihen gerieten am Dienstag zeitweise erneut stark unter Druck. Im Gegenzug stieg die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen bis auf 3,32 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit November 2023. Gegen Abend beruhigte sich die Lage etwas. Der französische Anleihemarkt entwickelte sich in der Eurozone jedoch besonders schwach.