Apple ist die neue Nvidia - und Eurokrise 2.0 voraus?

Jetzt wird die nächste Sau durchs Dorf getrieben: Apple ist nun die neue Nvidia (wegen KI und so..) - die Apple-Aktie ist einer der ganz wenigen Aktien aus dem US-Leitindex S&P 500, die heute zulegen kann. Die Marktkapitalisierung von Apple steigt heute um 160 Milliarden Dollar - während Nvvidia im Minus ist. In Europa dagegen ein ganz anderes Bild: die eurpäischen Indizes fallen (auch der Dax), die Risikoaufschläge für Anleihen aus Frankreich und den Südländern der Eurozone in Relation zu deutschen Anleihen steigen deutlich, der Euro wird schwächer. Droht da eine Eurokrise 2.0? Morgen dann der große Tag mit den US-Inflationsdaten und der Fed-Entscheidung - wichtig werden vor allem die Dot Plots (Zinserwartungen der Fed) und die Prognosen der Notenbank zur Inflation..

Hinweis: Der zweite Teil Bulle gegen Bär :Lochner gegen Fugmann - wird morgen erscheinen!

Hinweise aus Video:

