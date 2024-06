Berlin (ots) -



- Bundesminister Volker Wissing: "Wir suchen wirkungsvolle Innovationen für die

Mobilität von morgen."

- Bis zum 18. August 2024 können Projekte in vier Kategorien eingereicht werden.

- Der Deutsche Mobilitätspreis (DMP) zählt zu den wichtigsten Auszeichnungen im

Bereich Digitales und Mobilität in Deutschland.



Der Wettbewerb des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr (BMDV) geht in

eine neue Runde. Bis zum 18. August 2024 können Unternehmen, Start-ups,

Netzwerke, Initiativen aus der Mobilitäts- und Digitalbranche sowie Kommunen und

Verwaltungen ihre Projekte, Produkte und Anwendungen im Bereich Digitales und

Verkehr in insgesamt vier Kategorien einreichen.







Mobilität neu denken und gestalten. Bundesminister für Digitales und Verkehr,

Dr. Volker Wissing, betont: "Die Anforderungen an eine zukunftsfähige Mobilität

sind groß und zeigen, wie wichtig kreative Ideen sind. Mit dem Deutschen

Mobilitätspreis werden nicht nur herausragende Leistungen gewürdigt, der

Wettbewerb inspiriert auch dazu, die Potenziale der Digitalisierung zu nutzen

und innovative Lösungen für eine moderne, vernetzte und nachhaltige Mobilität zu

schaffen."



Projekte gesucht in vier Kategorien



In den vier Kategorien "Digitale Transformation und KI" , "Neue

Mobilitätslösungen" , "Design" und " Praxisbeispiele" sucht das BMDV innovative

Projekte, Anwendungen und Produkte. Im Fokus stehen dabei richtungsweisende

Ansätze von digitalen Systemen, bei denen Vernetzung, Digitalisierung und

Künstliche Intelligenz zusammenwirken.



In einem mehrstufigen Auswahlverfahren ermittelt eine Expertenjury die

Preisträgerinnen und Preisträger, die im Rahmen einer festlichen Preisverleihung

mit dem Deutschen Mobilitätspreis 2024 geehrt werden.



Bürgerinnen und Bürger sind gefragt



Nicht nur Expertinnen und Experten aus der Digital- und Mobilitätsbranche sind

gefragt, auch Bürgerinnen und Bürger sind aufgerufen, Mobilitätsprojekte für den

Deutschen Mobilitätspreis vorzuschlagen. Außerdem können sie sich für die Jury

bewerben, in der ein Platz für eine Bürgerin oder einen Bürger reserviert ist.



Für weitere Fragen und Hintergrundgespräche stehen wir gerne zur Verfügung.



Werfen Sie einen Blick auf die projekteigene Webseite ( www.mobilitätspreis.de

(https://mobilitaetspreis.de) ) oder folgen Sie dem Deutschen Mobilitätspreis in

den Sozialen Medien (LinkedIn

(https://www.linkedin.com/company/deutscher-mobilit%C3%A4tspreis/) ).



Pressekontakt:



Kontakt Team Deutscher Mobilitätspreis:

Sarah Maret (Di & Mi)

E-Mail: mailto:s.maret@irights-lab.de

Telefon: +49 (0) 30 921 014 942



Julia Nothnagel (Mo, Do & Fr)

E-Mail: mailto:j.nothnagel@irights-lab.de

Telefon: +49 (0) 151 506 948 31



Pressestelle im BMDV

Telefon: + 49 30 18 300-7200

E-Mail: mailto:presse@bmdv.bund.de

Internet: http://www.bmdv.bund.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/120636/5799161

OTS: Deutscher Mobilitätspreis (DMP)





Das BMDV prämiert seit 2016 technische und gesellschaftliche Innovationen, dieMobilität neu denken und gestalten. Bundesminister für Digitales und Verkehr,Dr. Volker Wissing, betont: "Die Anforderungen an eine zukunftsfähige Mobilitätsind groß und zeigen, wie wichtig kreative Ideen sind. Mit dem DeutschenMobilitätspreis werden nicht nur herausragende Leistungen gewürdigt, derWettbewerb inspiriert auch dazu, die Potenziale der Digitalisierung zu nutzenund innovative Lösungen für eine moderne, vernetzte und nachhaltige Mobilität zuschaffen."Projekte gesucht in vier KategorienIn den vier Kategorien "Digitale Transformation und KI" , "NeueMobilitätslösungen" , "Design" und " Praxisbeispiele" sucht das BMDV innovativeProjekte, Anwendungen und Produkte. Im Fokus stehen dabei richtungsweisendeAnsätze von digitalen Systemen, bei denen Vernetzung, Digitalisierung undKünstliche Intelligenz zusammenwirken.In einem mehrstufigen Auswahlverfahren ermittelt eine Expertenjury diePreisträgerinnen und Preisträger, die im Rahmen einer festlichen Preisverleihungmit dem Deutschen Mobilitätspreis 2024 geehrt werden.Bürgerinnen und Bürger sind gefragtNicht nur Expertinnen und Experten aus der Digital- und Mobilitätsbranche sindgefragt, auch Bürgerinnen und Bürger sind aufgerufen, Mobilitätsprojekte für denDeutschen Mobilitätspreis vorzuschlagen. Außerdem können sie sich für die Jurybewerben, in der ein Platz für eine Bürgerin oder einen Bürger reserviert ist.Für weitere Fragen und Hintergrundgespräche stehen wir gerne zur Verfügung.Werfen Sie einen Blick auf die projekteigene Webseite ( www.mobilitätspreis.de(https://mobilitaetspreis.de) ) oder folgen Sie dem Deutschen Mobilitätspreis inden Sozialen Medien (LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/deutscher-mobilit%C3%A4tspreis/) ).Pressekontakt:Kontakt Team Deutscher Mobilitätspreis:Sarah Maret (Di & Mi)E-Mail: mailto:s.maret@irights-lab.deTelefon: +49 (0) 30 921 014 942Julia Nothnagel (Mo, Do & Fr)E-Mail: mailto:j.nothnagel@irights-lab.deTelefon: +49 (0) 151 506 948 31Pressestelle im BMDVTelefon: + 49 30 18 300-7200E-Mail: mailto:presse@bmdv.bund.deInternet: http://www.bmdv.bund.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/120636/5799161OTS: Deutscher Mobilitätspreis (DMP)