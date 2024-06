EUR / USD

Das Ergebnis der Europawahl und auch die anschließend angekündigten Neuwahlen in Frankreich haben das Vertrauen in die Europäische Union erschüttert. In Deutschland und Frankreich haben eurokritische Rechtspopulisten Stimmen gewonnen. Da beide Länder zu den ökonomisch stärksten innerhalb der Eurozone gehören, hat die Wahl auch den Euro nicht kalt gelassen. Den ersten Teil der Abwärtsbewegung läuteten allerdings bereits Ende der vergangenen Woche Arbeitsmarktdaten aus den USA ein. Dort wurden deutlich mehr neue Stellen geschaffen, als erwartet. Das führte dazu, dass der Markt Zinssenkungen in den USA ausgepreist hat, wovon der Dollar zu Lasten des Euro profitierte.

Nach dem Wahl-Wochenende setzte ein weiterer Ausverkauf des Euro ein. Zwar war die Bewegung der vergangenen Handelstage bereits deutlich, doch kann sich der Ausverkauf des Euro fortsetzen. Je nach Ausgang der Wahlen in Frankreich könnte die EU gar in eine Krise schlittern - Notierungen unterhalb von 1,05 wären bis Jahresende möglich. Da es zudem als immer unwahrscheinlicher erscheint, dass die USA die Zinswende einleiten, gibt es auch nur wenige Argumente gegen eine solche Euro-Schwäche. Entscheiden sich die Franzosen an der Wahlurne jedoch gegen die Rechtspopulisten, dürften auch die Märkte kurzfristig erleichtert reagieren.