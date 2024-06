Seitwärtstendenzen wegen Unsicherheit oder Sicherheit?

Beides ließe sich alleine bereits mit dem starken Stellenzuwachs in den USA begründen. Denn dieser deutet auf eine anhaltend starke US-Wirtschaft, was einerseits den Dollar stützt und andererseits Zinssenkungen der US-Notenbank unnötig erscheinen lässt, weshalb die Renditen am Anleihemarkt wieder zulegten.

Nach dem US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag hat auch die Europawahl vom Wochenende deutliche Spuren an den Börsen hinterlassen. Der Euro gab kräftig nach, ebenso wie die Kurse am Anleihemarkt.

In die gleiche Richtung wirkte aber auch die Europawahl, bei der die politische Mitte verlor und die Ränder deutlich hinzugewannen. Kritiker der EU und des Euro erhielten mehr Sitze im Parlament, was die Gemeinschaftswährung tendenziell schwächt. Die politische Verunsicherung nahm zu, wodurch die Renditen am Anleihemarkt stiegen und sich die Peripheriespreads teilweise deutlich ausweiteten.

Pendeln sich die Renditen und Kurse am Anleihemarkt nun seitwärts ein?

Im Ergebnis konnte die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe einen Teil ihrer jüngsten Kursverluste wieder aufholen. Sie steht damit derzeit zwischen Aufwärts- und Abwärtstendenz.

Daher bleibt es bei meiner Erwartung, dass sich die Rendite zwischen den markanten Hochs und dem Dezember-Tief einpendeln wird.

Der Bund-Future ist derweil an der oberen Linie seines Abwärtstrendkanals abgeprallt (siehe roter Pfeil im folgenden Chart), konnte aber das Tief von Ende April bei 129,53 Punkten als Unterstützung nutzen (grüner Pfeil).

Daher muss ich auch an der Erwartung, wonach der Bund-Future in eine Seitwärts- und später in eine moderate Aufwärtsbewegung einschwenken soll, keine Änderung vornehmen.

EUR/USD setzt Seitwärtstendenz fort

Und auch beim EUR/USD spricht aktuell wieder viel für eine (anhaltende) Seitwärtstendenz. Denn die Kursschwäche, über die ich am 12. April berichtete (siehe „EUR/USD doppelt belastet“), wurde wenig später überwunden – noch bevor das untere Ende der Seitwärtsrange (gelb) erreicht wurde – und im Rahmen einer Kurserholung alle kurzfristigen Abwärtstrendlinien (rot) gebrochen.

