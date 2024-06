NEW YORK (dpa-AFX) - Vor den viel beachteten Inflationsdaten und der ebenfalls zur Wochenmitte anstehenden Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed haben die technologielastigen Nasdaq-Börsen am Dienstag ihre Rekordhochs zurückerobert. Dazu trug nicht zuletzt auch das Schwergewicht Apple bei, denn bei Analysten kam die tags zuvor vorstellte KI-Strategie gut an. An der Wall Street wurden dagegen Verluste verbucht.

Der Dow Jones Industrial gab rund zwei Stunden vor dem Handelsschluss um 0,62 Prozent auf 38 625,55 Punkte nach. Der S&P 500 verlor zuletzt 0,14 Prozent auf 5353,09 Punkte, während der Nasdaq 100 um 0,22 Prozent auf 19 115,90 Zähler kletterte.