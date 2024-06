SigenStor arbeitet auf drei Phasen und kann individuell 5 - 25 kW Leistung liefern und bis zu 48 kWh Strom in einem einzigen Gerät speichern. Dank des modularen und stapelbaren Designs ist die Installation einfach und schnell und erfordert keine zusätzliche Verkabelung. Dieser Vorteil gilt auch für gewerbliche und industrielle Projekte, die mehrere Tage an Installationszeit sparen. Mit der Fähigkeit, bis zu 20 Systeme in einer Matrix zu verbinden, kann SigenStor Großprojekte im Megawattbereich unterstützen.

Mit dem integrierten DC-Schnellladegerät können Elektrofahrzeuge mit bis zu 130 km pro Stunde geladen werden, was mehr als doppelt so schnell ist wie eine herkömmliche Wallbox. Darüber hinaus ermöglicht ein KI-gestütztes Energiemanagementsystem den Kunden, auf einfache Weise von Funktionen wie Eigenverbrauch, Energiearbitrage, dynamischen Stromtarifen, Integration virtueller Kraftwerke (VPP) und vielem mehr zu profitieren.

Als spezialisierte Solargroßhändler mit starker technischer Unterstützung für ihre Kunden sind Solexis und tritec die idealen Partner, um dieses innovative Produktportfolio allen Installateuren in der Schweiz zugänglich zu machen. Eine umfangreiche Lagerhaltung in der Schweiz sowie Dokumentation und Service in allen Sprachen sind die professionelle Basis für einen erfolgreichen Einsatz der Sigenergy-Produkte bei Schweizer Installateuren. Beide Unternehmen bestätigen ihre Aussicht, mit diesem Produktportfolio in kurzer Zeit erhebliche Marktanteile zu gewinnen.

Die Teams von Sigenergy, tritec AG und Solexis werden auf der kommenden Intersolar/ees in München, die vom 19. bis 21. Juni in München stattfindet, für Gespräche zur Verfügung stehen. Der Stand von Sigenergy ist B1.579.

Für weitere Informationen über Sigenergy besuchen Sie bitte die Website unter www.sigenergy.com

