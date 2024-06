• Nachgewiesene Erfahrung bei der Bereitstellung fortschrittlicher Funktionen für Gerätesicherheit und -verwaltung auf der Grundlage von Android Enterprise

• Zugriff auf aktuelle Dokumentationen und Leitfäden zu bewährten Verfahren für die Verwaltung und Unterstützung von Android-Geräten

• Entschlossenes Engagement, sich über die neuesten Android Enterprise-Funktionen und Schulungsanforderungen auf dem Laufenden zu halten

„Wir sind stolz darauf, unsere langjährige Partnerschaft mit Android Enterprise fortzusetzen und Android Enterprise Gold Partner zu werden", sagt Onkar Singh, Mitbegründer und Geschäftsführer von 42Gears. „Diese Anerkennung bestätigt das Engagement unseres Teams, unserer Kundschaft hochmoderne Lösungen für die Verwaltung von Android-Geräten und entsprechenden Support anzubieten. Als Android Enterprise Gold Partner freuen wir uns darauf, unserer Kundschaft erstklassigen Service und Support bei der Verwaltung und Sicherung ihres Android-Geräte-Ökosystems zu bieten."

„Wir freuen uns, 42Gears als Goldpartner im Android Enterprise Partnerprogramm begrüßen zu dürfen", sagt Ken Schutt, Leiter von Android Geschäftspartnern. „Mit der Ernennung zum Goldpartner ist 42Gears für seine Kundschaft weit über das übliche Maß hinausgegangen und hat sichergestellt, dass sie einen erstklassigen Kundenservice, Support und Lösungen erhalten, die ihnen helfen, ihr Geschäft auszubauen.

Informationen zu 42Gears

42Gears ist ein führendes Unternehmen im Bereich des IT-Managements und bietet innovative Lösungen an, die darauf abzielen, den digitalen Arbeitsplatz zu verändern. Die Produkte von 42Gears unterstützen alle wichtigen mobilen sowie Desktop-Betriebssysteme und ermöglichen es IT- und DevOps-Teams, die Produktivität der Mitarbeitenden und die Effizienz der Software-Entwicklungsteams zu verbessern. Die Produkte von 42Gears werden von über 18 000 Kunden aus verschiedenen Branchen in mehr als 160 Ländern eingesetzt und sind über ein globales Partnernetzwerk erhältlich.

