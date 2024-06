Toronto (ots/PRNewswire) -



- Einführung des Core Chain Validator Node: DeFi Technologies hat als Teil

seines Geschäftsbereichs DeFi Infrastructure einen unabhängigen Validator Node

auf der Core Chain bereitgestellt.

- Strategische Zusammenarbeit: Diese Initiative ist Teil der erweiterten

Zusammenarbeit mit Core Foundation, die mit der Entwicklung innovativer

Bitcoin-ETPs begann, darunter Valours Yield Bearing BTC ETP und ein neuartiges

Core-ETP.

- Staking von 1498 BTC: DeFi Technologies wird über seine Tochtergesellschaft

Valour Inc. 1498 BTC einsetzen und damit am nicht-pfändbaren Bitcoin-Staking

teilnehmen sowie Prämien vom Core-Konsensmechanismus erhalten.



DeFi Technologies Inc. (das " Unternehmen " oder " DeFi Technologies ") (CBOE

CA: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF), ein Finanztechnologieunternehmen und das erste

und einzige börsennotierte Unternehmen, welches die Lücke zwischen

traditionellen Kapitalmärkten, Web3 und dezentralem Finanzwesen schließt, freut

sich bekannt zu geben, dass es einen Core Chain Validator Node eingerichtet hat,

der als unabhängiger Validator für das Netzwerk fungiert. Die Einführung des

Nodes ist Teil des Geschäftsbereichs DeFi Infrastructure des Unternehmens und

trägt zur Mission der dezentralen Finanzierung bei. Das Unternehmen wird

außerdem 1498 BTC auf der Core Chain einsetzen.







Technologies und Core Foundation, die Anfang des Jahres am 15. Mai 2024

angekündigt wurde und zunächst auf die Entwicklung innovativer börsengehandelter

Bitcoin-Produkte (" ETPs" ) abzielt. Im Rahmen dieser Partnerschaft wurden

bahnbrechende Produkte wie Valours Yield Bearing BTC ETP und ein neuartiges CORE

ETP eingeführt, welches die einzigartigen Blockchain-Funktionen von Core Chain

nutzt, um Renditechancen durch den Einsatz von BTC zu eröffnen.



Core Chain ist eine hochmoderne, mit Bitcoin betriebene, EVM-kompatible

Blockchain, die Bitcoin-Miner und BTC-Staker im Austausch gegen Prämien in ihre

Sicherheit einbindet. Validatoren sind eine grundlegende Komponente des

Core-Konsensmechanismus, Satoshi-Plus-Konsens, der für die Gültigkeit von

Transaktionen und die Erzeugung von Blöcken im Core-Netzwerk verantwortlich ist.



Durch die Verarbeitung von Transaktionen und die Teilnahme am Konsensverfahren

wird DeFi Technologies das Wachstum und die Leistung des Core-Chain-Netzwerks

unterstützen. In Verbindung mit dem Einsatz des Nodes kann DeFi Technologies

Prämien für die Sicherung von Transaktionen auf der Core Chain erhalten. Darüber

hinaus beteiligt sich das Unternehmen über seine hundertprozentige

Tochtergesellschaft Valour Inc. am Staking von 1498 BTC und erhält dafür Seite 2 ► Seite 1 von 7



Diese Initiative folgt auf die strategische Zusammenarbeit zwischen DeFiTechnologies und Core Foundation, die Anfang des Jahres am 15. Mai 2024angekündigt wurde und zunächst auf die Entwicklung innovativer börsengehandelterBitcoin-Produkte (" ETPs" ) abzielt. Im Rahmen dieser Partnerschaft wurdenbahnbrechende Produkte wie Valours Yield Bearing BTC ETP und ein neuartiges COREETP eingeführt, welches die einzigartigen Blockchain-Funktionen von Core Chainnutzt, um Renditechancen durch den Einsatz von BTC zu eröffnen.Core Chain ist eine hochmoderne, mit Bitcoin betriebene, EVM-kompatibleBlockchain, die Bitcoin-Miner und BTC-Staker im Austausch gegen Prämien in ihreSicherheit einbindet. Validatoren sind eine grundlegende Komponente desCore-Konsensmechanismus, Satoshi-Plus-Konsens, der für die Gültigkeit vonTransaktionen und die Erzeugung von Blöcken im Core-Netzwerk verantwortlich ist.Durch die Verarbeitung von Transaktionen und die Teilnahme am Konsensverfahrenwird DeFi Technologies das Wachstum und die Leistung des Core-Chain-Netzwerksunterstützen. In Verbindung mit dem Einsatz des Nodes kann DeFi TechnologiesPrämien für die Sicherung von Transaktionen auf der Core Chain erhalten. Darüberhinaus beteiligt sich das Unternehmen über seine hundertprozentigeTochtergesellschaft Valour Inc. am Staking von 1498 BTC und erhält dafür