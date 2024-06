Im Rahmen dieser strategischen Vereinbarung wird Persistent sein tiefes Fachwissen in Kombination mit den fortschrittlichen Plattformen und der KI von Google Cloud nutzen, um innovative Lösungen zu entwickeln, die auf die Branchen BFSI, Gesundheitswesen und Biowissenschaften, Kommunikation, Medien und Telekommunikation, Consumer Tech und Hi-Tech zugeschnitten sind. Es wird die Einführung neuer KI-gesteuerter Technologien beschleunigen und einzigartige Mehrwertangebote für Kunden schaffen, da sie frühzeitig Zugang zu den neuen Angeboten erhalten. Die Zusammenarbeit wird auch zu einer schnellen Bereitstellung von Diensten und einem umfassenden Support für die Kunden führen, was die allgemeine Kundenzufriedenheit erhöht. Darüber hinaus wird Persistent Zugang zu zusätzlichen Ressourcen von Google Cloud haben, um neue Lösungen zu entwickeln, was zu einer schnelleren Markteinführung führt.

Persistent hat erhebliche Investitionen in seine Go-to-Market-Initiativen und sein Programm zur Umschulung von Talenten getätigt, um die Partnerschaft mit Google Cloud zu stärken. Das Unternehmen hat erheblich in sieben Spezialisierungen investiert, zuletzt in die Spezialisierungen Data & Analytics und Machine Learning sowie in 52 Kompetenzbezeichnungen, und über 87 % der Ingenieure von Persistent sind in GenAI-Technologien ausgebildet. Als hochspezialisierter Global Solutions Systems Integrator (SSI)-Partner kann Persistent eine starke Erfolgsbilanz seiner Fähigkeiten und Expertise bei der Integration und Implementierung von Google Cloud-Lösungen vorweisen.