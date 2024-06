VERMISCHTES NRW will faireren Ticketkauf und mehr Sicherheit im Netz Das Land Nordrhein-Westfalen will Verbraucherinnen und Verbraucher besser beim Kauf von Veranstaltungstickets schützen. Das geht aus einem Vorschlag von Verbraucherschutzministerin Silke Gorißen (CDU) hervor, den sie am Donnerstag und Freitag bei …