- Zahl der zufriedenen und zuversichtlichen Beschäftigten in Deutschland fällt

um acht Prozentpunkte auf 45 Prozent

- Stresslevel in Deutschland bleibt trotz leichten Abflachens weiterhin hoch

- Damit schneidet Deutschland in beiden Bereichen schlechter ab als der

europäische Durchschnitt

- Gute Führung beeinflusst Lebenszufriedenheit positiv und mindert negative

Emotionen wie Stress und Wut



Bei den deutschen Beschäftigten ist die Stimmung eingebrochen: Nur noch 45

Prozent fühlen sich zufrieden und schauen zuversichtlich in die Zukunft, ein

Minus von acht Prozentpunkten gegenüber dem Ergebnis des Vorjahres. Das

Stresslevel hat sich zwar leicht erholt, liegt aber mit 41 Prozent deutlich über

dem europäischen Durchschnitt (37 %). Das zeigt der neue Gallup-Bericht "State

of the Global Workplace 2024", für den 128.278 Arbeitnehmende in 145 Ländern (38

in Europa) unter anderem zu den Themen Arbeitsmarkt, emotionale

Mitarbeiterbindung, Stress, Wut oder der Bewertung ihres Lebens befragt wurden.







Im europäischen Vergleich landet Deutschland mit 45 Prozent auf dem 20. Platz.

Mit dieser negativen Entwicklung steht Deutschland jedoch nicht allein da: In 17

von 38 europäischen Staaten fällt die Beurteilung des eigenen Lebens kritischer

aus als im Vorjahr, aber in keinem anderen europäischen Land - abgesehen von

Irland (wie Deutschland ebenfalls - 8 Prozentpunkte) - ist der Wert so stark

gesunken. Bei der aus zwei Teilen bestehenden Frage zur Einschätzung der eigenen

Lebenssituation geht es nicht nur um den aktuellen Zustand, sondern auch darum,

wie die Befragten die Entwicklung in fünf Jahren einschätzen. Dabei zeigt sich:

Zwar sind Beschäftigte in Europa eher zufrieden und zuversichtlich als

Arbeitnehmende im Rest der Welt (47 % vs. 34 %), die DACH-Region liegt dabei

jedoch mit 44 Prozent unter dem europäischen Schnitt. Denn auch in Österreich

(48 %; - 6 Prozentpunkte) und der Schweiz (54 %; - 5 Prozentpunkte) hat der

Anteil derjenigen abgenommen, die zufrieden und zuversichtlich sind. Innerhalb

der G7 hinkt Deutschland deutlich hinter den Spitzenreitern Kanada (59 %) und

USA (53 %) her, liegt aber weit vor Japan (29 %). Das Vereinigte Königreich

kommt auf 48 Prozent, Frankreich und Italien auf jeweils 41 Prozent. Die Top 5

in Europa sind, wie im Vorjahr, Finnland (83 %), Dänemark (77 %), Island (76 %),

die Niederlande (71 %) und Schweden (70 %). Seite 2 ► Seite 1 von 5



