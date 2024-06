Arcadis' Sustainable Cities Index 2024 zeigt große Unterschiede bei den Fortschritten im Bereich der Nachhaltigkeit auf, während die Städte um die Erfüllung der Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) für 2030 ringen

Amsterdam belegt den ersten Platz als nachhaltigste Stadt, dank einer starken Wirtschaftsleistung, sozialer Gerechtigkeit, und Investitionen in erneuerbare Energien.

Die Beibehaltung des eingeschlagenen Kurses ist entscheidend, da die Frist für die Erreichung der SDGs näher rückt und selbst Städte mit dem höchsten Rang die Möglichkeit haben, ihre Nachhaltigkeitsziele zu beschleunigen

AMSTERDAM, 12. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Arcadis hat einen Aufruf an Städte auf der ganzen Welt gerichtet, da die Veröffentlichung des Sustainable Cities Index 2024 den Bedarf an beschleunigten Maßnahmen zur Bewältigung des Klimawandels und anderer Nachhaltigkeitsherausforderungen aufzeigt.



Die Veröffentlichung des Berichts erfolgt fast 2.000 Tage vor Ablauf der Frist für die Erreichung der SDGs der Vereinten Nationen bis 2030. Sie zeigt deutliche Unterschiede zwischen führenden Städten wie Amsterdam (1st), Kopenhagen (3rd) und München (5th) und den Schlusslichtern - insbesondere US-amerikanischen und asiatischen Städten wie New York (48th), Boston (56th) und Taipeh (62nd).

Der Sustainable Cities Index von Arcadis bewertet 100 Städte anhand der drei Säulen der Nachhaltigkeit - Planet, Menschen und Profit. Die 6. Ausgabe des Berichts seit seiner Einführung im Jahr 2015 umfasst 67 Messgrößen, die unser sich entwickelndes Verständnis von Nachhaltigkeit verdeutlichen, darunter Luftverschmutzung, Abfallmanagement und Investitionen in kohlenstoffarme Infrastrukturen (einschließlich erneuerbarer Energien und nachhaltiger Verkehr) sowie Wirtschaftsleistung, soziale Gerechtigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Naturkatastrophen.

In diesem Jahr hat Arcadis außerdem eine vierte Säule "Fortschritt" hinzugefügt, um Veränderungen im Laufe der Zeit zu messen. Dies zeigt die Auswirkungen von Nachhaltigkeitsmaßnahmen in den letzten zehn Jahren und gibt, zusammen mit den anderen Säulen betrachtet, Aufschluss über die zukünftige Entwicklung einer Stadt.

Insgesamt stehen die europäischen Städte an der Spitze des Indexes. Alle vier deutschen Städte, die in den Bericht aufgenommen wurden - Frankfurt, München, Hamburg und Berlin - belegen Plätze in den Top 10, was auf Erfolge in der Wasser- und Abfallwirtschaft sowie auf niedrige Treibhausgasemissionen zurückzuführen ist.