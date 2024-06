Bakery China schließt die 26. Ausgabe mit satten 393.009 Besuchern in Shanghai ab SHANGHAI, June 12, 2024 /PRNewswire/ - Die 26th Bakery China, die gemeinsam von der China Association of Bakery and Confectionery Industry (CABCI) und der Bakery China Exhibitions Co., Ltd. organisiert wird, wurde am 24. Maith erfolgreich …