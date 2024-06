Montana Aerospace AG gibt erfolgreiche Unterzeichnung der Veräußerung des E-Mobility Segments bekannt – ein klarer Beleg für die Entwicklung der Gruppe hin zu einem reineren Aerostructures-Unternehmen

Die Montana Aerospace AG (das "Unternehmen") und ihre operativen Tochtergesellschaften (die "Gruppe" oder "Montana Aerospace"), ein führender, hochgradig vertikal integrierter Hersteller und Lieferant von Systemkomponenten und komplexen Baugruppen für die Luft- und Raumfahrt-, E-Mobility- und Energieindustrie mit weltweiten Entwicklungs- und Produktionsaktivitäten, gibt heute die Unterzeichnung der Veräußerung von 100% der Aktien der Alu Menziken Extrusion AG ("Alu Menziken-Gruppe" oder "Alu Menziken"), dem E-Mobility Segment, an die Mengtai Germany GmbH ("Mengtai Germany"), eine 100%ige Tochtergesellschaft der Inner Mongolia Mengtai Group Co., Ltd (zusammen mit ihren Tochtergesellschaften "Mengtai-Gruppe"), bekannt.

Montana Aerospace hat heute eine Vereinbarung über die Veräußerung seines Geschäftsbereichs E-Mobility, der Alu Menziken-Gruppe, an Mengtai Germany, eine 100%ige Tochtergesellschaft der Mengtai-Gruppe, unterzeichnet. Für Montana Aerospace ist der Verkauf ein entscheidender Schritt bei der Umsetzung des angekündigten Ziels, sein Portfolio zu straffen und sich zu einem reineren Aerostructures-Unternehmen zu entwickeln. Zudem garantiert der Verkauf der Alu Menziken einen starken neuen Eigentümer, der über seine 100%ige Tochtergesellschaft apt Holding GmbH (zusammen mit ihren Tochtergesellschaften die "apt-Gruppe") ein komplementäres Produktportfolio anbietet. Dies wird es Alu Menziken ermöglichen, seine ambitionierten Wachstumspläne bestmöglich umzusetzen.

Alu Menziken ist ein etablierter Hersteller von Leichtbaukomponenten aus Aluminium, darunter Lösungen für E-Batteriesysteme, Strukturbauteile und Crash-Management-Systeme. Die Unternehmensgruppe ist ein zuverlässiger Partner für wichtige Zulieferer und OEMs in den Bereichen Automobil, Bahn, Bau, Industrie und Pneumatik. Mit rund 700 Mitarbeitenden und Produktionsstätten in der Schweiz, Österreich und Rumänien, deckt Alu Menziken die gesamte Wertschöpfungskette ab, vom Rohmaterialguss über das Strangpressen bis hin zur Bearbeitung, Oberflächenbehandlung und Montage der gefertigten Komponenten. Im Jahr 2023 erwirtschaftete das Schweizer Unternehmen einen konsolidierten Nettoumsatz von EUR 160,9 Mio. und ein bereinigtes EBITDA in Höhe von EUR 25,4 Mio.

