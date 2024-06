Evotec verkündet Durchbruch in Neurologie-Partnerschaft mit Bristol Myers Squibb Evotec und Bristol Myers Squibb feiern einen bedeutenden Durchbruch in ihrer Neurologie-Partnerschaft, der eine Zahlung von 20 Mio. US-Dollar an Evotec auslöst und die Pipeline im Bereich Neurodegeneration stärkt.