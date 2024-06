Keith Gill, besser bekannt unter seinem Pseudonym "Roaring Kitty", steht unter Druck, die Gewinne aus seinen Optionen auf GameStop -Aktien zu sichern, da die Aktie extrem nach oben und unten schwankt und das Ablaufdatum der Optionen näher rückt. Am Dienstag schnellte der Aktienkurs von GameStop um 22,8 Prozent auf 30,49 US-Dollar hoch, nachdem er am Montag um 12 Prozent gefallen war um am Freitag sogar um 40 Prozent.

Die Optionen stiegen am Freitag kurzzeitig auf einen Wert von 28,41 US-Dollar pro Kontrakt, was Reuters-Daten zufolge einen Wert von 340,9 Millionen US-Dollar ergab, bevor sie am Dienstag auf 5,05 US-Dollar fielen, was einem Gesamtwert von 60,6 Millionen US-Dollar entspricht. Zu diesem Zeitpunkt hätte Gill laut Trade Alert gegenüber seinem Kaufpreis ein Minus von 7,5 Millionen US-Dollar gemacht. Die Kontrakte wurden zuletzt zu 11,25 US-Dollar pro Stück gehandelt, was Gills Optionsposition mit rund 135 Millionen US-Dollar bewertet.

Gill betont, dass er ein langfristiger Investor bei GameStop sei und großes Vertrauen in CEO Ryan Cohen habe. Die Natur der Optionsverträge bedeutet jedoch, dass er möglicherweise kurzfristig handeln muss, um Gewinne zu sichern. Die Optionen laufen am 21. Juni aus und verlieren durch den so genannten Zeitverfall zunehmend an Wert. Verträge, deren Ausübungspreise nahe am aktuellen Aktienkurs liegen, sind zudem noch anfälliger für Kursschwankungen.

"Dieser Mann befindet sich in einem Wettlauf gegen die Zeit", sagt Henry Schwartz, Direktor für Kundenbeziehungen bei Cboe Global Markets. Gill könnte seine Optionen ausüben und die Aktien übernehmen, was bedeuten würde, dass er 240 Millionen US-Dollar für 12 Millionen GameStop-Aktien aufbringen müsste.

Bisher gebe es auf dem börsennotierten Optionsmarkt keine Anzeichen dafür, dass Gill Gewinne realisiert oder eine Gegenposition aufgebaut habe, so Schwartz. "Ich denke, jeder beobachtet diese Verträge wie ein Falke", fügte er hinzu.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

