Nach dem Bruch eines längerfristigen Aufwärtstrends im Mai 2023 kam es beim Paar EUR/PLN zu einem mittelfristigen Verkaufssignal, in der Folge fielen die Notierungen bis April dieses Jahres auf 4,2531 PLN zurück. Die an dieser Stelle eingeschlagene volatile Seitwärtsphase brachte keine erkennbaren Signale hervor, erst mit einem zweiten Tief im Bereich der Apriltiefs deutet sich nun ein Doppelboden und damit eine Trendwende an. Sollten Käufer jetzt am Ball bleiben, wäre eine mittelfristige Kehrtwende in dem Paar zu erwarten und würde längere Long-Chancen eröffnen.

Kurzfristig hat sich EUR/PLN Kurspotenzial an die Aprilhochs bei 4,3725 PLN erarbeitet, aber erst darüber kann aus technischer Sicht von einem erfolgreichen Abschluss des Bodens gesprochen werden. In der Folge könnten darüber weitere Kaufsignale in Richtung 4,3985 und 4,4441 PLN generiert werden und sich für das mittelfristige Long-Szenario anbieten. Auf Sicht der nächsten Stunden könnte der steile Anstieg der letzten Tage jedoch zur Unterseite korrigiert werden, dies wäre dann mit Abschlägen auf 4,3099 und darunter 4,2871 PLN verbunden. Notierungen unterhalb von 4,2736 PLN würden jedoch für einen erneuten Test des Doppelbodens sprechen, dieser würde hierdurch aber unmittelbar in Gefahr geraten.

EUR/PLN (Tageschart in PLN) Tendenz:

Fazit Oberhalb eines Kursniveaus von 4,2736 PLN wächst die Wahrscheinlichkeit auf einen Folgeanstieg an die erste große Barriere von 4,3985 PLN merklich an, mittelfristig könnten darüber weitere Kursgewinn an 4,4441 PLN noch folgen. Aber selbst für das erstgenannte Szenario ließe sich beispielshalber durch den Einsatz des Mini Future Long Zertifikates WKN VM5AVP bereits eine Rendite von 45 Prozent erwirtschaften. Das Ziel im Schein läge am Ende bei 4,26 Euro. Bei Erreichen des zweiten Kursziels müsste der Schein rechnerisch bei 5,31 Euro notieren. Eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig das Niveau von 4,2950 PLN aber nicht überschreiten, im Schein würde sich ein äquivalenter Stopp-Kurs von 1,87 Euro ergeben. Der Anlagehorizont dürfte im ersten Szenario nur wenige Wochen betragen und mit erhöhter Volatilität einhergehen.