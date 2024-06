Die bisherige Kursentwicklung spiegelt seit dem Rekordhoch von 112,70 Euro aus Sommer 2023 einen überdeutlichen Abwärtstrend wider, dieser führte in der Spitze um 62 Prozent auf 42,20 Euro Anfang Mai talwärts. Genau diese Marke steuert der Wert jetzt erneut an und könnte sie bei einem Bruch sogar noch übertreffen. Ein ausgeprägtes Verkaufssignal wäre die Folge und die Chance an fallenden Notierungen auf 39,54 und darunter sogar 34,88 Euro zu profitieren. Eine schnelle Erholung ist unterdessen nicht zu erkennen, erst oberhalb der Maispitze von 53,15 Euro würde die SMA Solar-Aktie die Chance auf einen Test des 200-Wochen-Durchschnitts bei 59,32 Euro erhalten. Fürs Erste ist der Weg nach unten klar vorgezeichnet.

Trading-Strategie: