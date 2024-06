Gut möglich, dass nun eine Phase der Richtungsentscheidung mit volatiler Seitwärtsbewegung vor dem Hintergrund anstehender Monatsberichte des Ölkartells OPEC und der Industrieländer-Organisation IEA beginnt, die im Wochenverlauf ihre jeweiligen Berichte veröffentlichen. Investoren achten sehr auf die Einschätzungen der beiden Institutionen zu Angebot und Nachfrage.

Nach dem Rücksetzer auf 72,48 US-Dollar konnte WTI in der ersten Wochenhälfte auf 78,23 US-Dollar und damit ganz in der Nähe der ersten Kurszielmarke von 78,42 US-Dollar zulegen. Eigentlich könnte man diesen Anstieg als vollendet bewerten. Bislang liegen lediglich drei Wellen vor, eine fünfte könnte die Notierungen noch an rund 80,00 US-Dollar vorantreiben. Kurzfristig muss das US-Rohöl WTI offenbar aber durchatmen, was sich jedoch in weiteren Abschlägen bemerkbar machen könnte. Von daher wäre es jetzt nicht verkehrt, einige Gewinne einzusammeln. Unterhalb von 75,33 US-Dollar würde jedoch ein Rücksetzer zurück auf das Junitief bei 72,43 US-Dollar drohen. Ein Teil der Long-Positionen kann aber auch beibehalten, der andere realisiert werden.