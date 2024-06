Die Rohstoffpreise sind in den vergangenen Wochen wieder gefallen, was für einen nachlassenden Preisdruck gesorgt haben könnte. Auf der anderen Seite aber steht ein starker Arbeitsmarktbericht für den Monat Mai, der zwar die Renditen am US-Anleihemarkt nach oben trieb, während der Aktienmarkt die Zahlen bislang völlig ignoriert hat.

Die Apple-Aktie steigt so hoch wie nie zuvor und treibt damit auch den Technologieindex Nasdaq 100 Index auf ein neues Rekordhoch. In ihrem Schatten stehen die Aktien von Microsoft, Meta, Alphabet und Amazon in Reichweite zu ihren Rekordständen. Wenn die großen Aktien die Rally nun wieder aufnehmen, könnte der gestrige Anstieg im Nasdaq erst der Anfang einer größeren Aufwärtsbewegung gewesen sein.