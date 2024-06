FRANKFURT (dpa-AFX) - Die deutsche Wirtschaftspolitik braucht laut einem Experten mehr Mut und müsse innovatives Unternehmertum stärker fördern. "Deutschland muss mehr Joseph Schumpeter wagen", sagte Chefvolkswirt Johannes Mayr vom Vermögensverwalter Eyb & Wallwitz am Dienstag im Gespräch mit der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX. Schumpeter war ein bekannter Nationalökonom, laut dem insbesondere Pionierunternehmen das Wirtschaftswachstum anstoßen. Besonders bekannt ist sein Konzept der "schöpferischen Zerstörung", bei dem Fortschritt stets auch mit scheiternden Unternehmen einhergeht.

Subventionen schüfen zwar einen wirtschaftlichen Boden nach unten und verhinderten unternehmerischen Misserfolg, sagte Mayr. Sie deckelten aber auch das Wirtschaftswachstum. Mayr kritisiert daher eine "Vollkasko-Mentalität" in Europa. Die Zahl der Insolvenzen in Deutschland sinke kontinuierlich, was aus wettbewerblicher Sicht ein schlechtes Zeichen sei. Denn auch wenig produktive Unternehmen würden staatlich gestützt, das dort eingesetzte Kapital fehle dann den innovativen Jungunternehmen. Deutschland sei generell deutlich risikoaverser beim Investieren als etwa die USA.