San Mateo, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Benjamin Krebs zum Managing Director,

DACH ernannt



Verkada, ein Vorreiter bei cloudbasierten Lösungen für physische Sicherheit, gab

heute bekannt, dass es seine Geschäftstätigkeit auf Deutschland, Österreich und

die Schweiz (DACH) unter der Leitung von Benjamin Krebs ausweitet. Diese

Expansion erfolgt, da Verkada ein starkes Umsatz-, Kunden- und Partnerwachstum

in der gesamten EMEA-Region verzeichnet.



"Heute vertrauen mehr als 24.000 Kunden in 85 Ländern Verkada als ihre

Sicherheitslösung", sagte Eric Salava, Chief Revenue Officer bei Verkada.

"Unsere Präsenz in der DACH-Region zu eröffnen, die die größte Volkswirtschaft

Europas repräsentiert, ist daher ein logischer nächster Schritt, während wir

international weiter wachsen."





Ab heute sind Verkadas Command-Plattform und Website auf Deutsch verfügbar,wodurch deutschsprachige Kunden vollen Zugriff auf Verkadas Lösungen undDienstleistungen in ihrer Muttersprache haben. Sie erhalten damit alleInformationen für fundierte Entscheidungen zum Thema physische Sicherheit. Umdie deutsche Website von Verkada zu besuchen, verwenden Sie bitte den Linkhttp://verkada.com/de (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4188717-1&h=1697458774&u=http%3A%2F%2Fverkada.com%2Fde&a=http%3A%2F%2Fverkada.com%2Fde) oder wählenSie "Deutschland" im Sprachauswahlmenü."Die DACH-Region ist bekannt für ihr starkes Engagement für sowohl Cyber- alsauch physische Sicherheit", sagte Benjamin Krebs, Managing Director, DACH beiVerkada. "Kunden in der gesamten Region suchen nach vollintegriertenSicherheitslösungen, die intelligente Insights bieten, um ihre Firmen aufdatenschutzkonforme Art und Weise zu schützen. Cloudbasierte Systeme fürphysische Sicherheit werden aufgrund der einfachen Nutzbarkeit undSkalierbarkeit dabei zum Standard. Ich freue mich sehr darauf, mit unseremwachsenden Team, unseren Kunden und unserem Partnernetzwerk daran zu arbeiten,noch mehr Organisationen in der DACH-Region dabei zu helfen, ihre Arbeits- undLebensräume sicher zu machen."Seit der Gründung im Jahr 2016 hat Verkada eine beeindruckende Wachstumskurveverzeichnet. Heute hat das Unternehmen fast 2.000 Mitarbeiter in 16 Bürosweltweit. Derzeit stellt Verkada in der gesamten EMEA Region neue Mitarbeiterein und sucht großartige Menschen für Positionen wie Account Executives und imPresales. Interessierte Kandidaten können sich https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4188717-1&h=3281534675&u=https%3A%2F%2Fwww.verkada.com%2Fcareers%2F%23open-positions&a=hier informieren.Weitere Informationen über die Produkte von Verkada und interessante Use Cases,die Kunden heute mit Verkada lösen, können Sie https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4188717-1&h=2490631421&u=https%3A%2F%2Fwww.verkada.com%2Fde&a=hier einsehen.Über Verkada Entwickelt mit Blick auf Einfachheit bieten Verkadas sechsProduktlinien - Videoüberwachung, Zutrittskontrolle, Gegensprechanlagen,Einbruchmeldeanlagen, Luftqualitätssensoren und Workplace-Lösungen -herausragende Gebäudesicherheit durch eine integrierte, sichere Cloud-basierteSoftwareplattform. Über 24.000 Organisationen in 85 Ländern weltweit vertrauenVerkada als ihre physische Sicherheitslösung für eine einfachere Verwaltung,intelligente Steuerung und skalierbare Implementierungen. Weitere Informationenfinden Sie unter www.verkada.com/de (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4188717-1&h=3881249761&u=http%3A%2F%2Fwww.verkada.com%2Fde&a=www.verkada.com%2Fde) .