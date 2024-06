NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Stabilus nach reduzierten Jahreszielen mit einem Kursziel von 66 Euro auf "Outperform" belassen. "Eine klare Enttäuschung" nannte dies Analyst Stephen Reitman in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Denn das Management des Herstellers von Gasfedern und Dämpfern sei für verlässlich gute Ergebnisse und Akquisitionen bekannt. Die Nachrichten von Stabilus könnten als Warnung dienen, die in der Autozulieferbranche für den weiteren Jahresverlauf in Aussicht gestellten Besserungen könnten sich am Ende als trügerisch erweisen./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2024 / 21:04 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2024 / 21:04 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Stabilus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,31 % und einem Kurs von 52,60EUR auf Tradegate (12. Juni 2024, 08:23 Uhr) gehandelt.