Die Beta Systems Software AG habe nach Darstellung von SMC-Research im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres 2023/24 die Auswirkungen der schwachen Konjunktur zu spüren bekommen und deswegen die Ziele für das Gesamtjahr reduziert. Der SMC-Analyst Adam Jakubowski geht aber davon aus, dass die Schwäche vorübergehend bleiben und Beta Systems schon bald wieder auf den bisherigen Wachstumskurs zurückkehren wird.

Beta Systems habe laut SMC-Research im ersten Halbjahr einen leichten Umsatz- und einen deutlichen Ergebnisrückgang hinnehmen müssen. Konkret sei der Umsatz um 11 Prozent auf 37,7 Mio. Euro gesunken, während sich das EBIT um 66 Prozent auf 2,9 Mio. Euro reduziert habe. Die wichtigste Ursache seien die erwartungsgemäß niedrigeren Lizenzerlöse gewesen, die das geringere Volumen an zur Verlängerung anstehenden Lizenzverträgen widergespiegelt haben. Daneben haben sich aber auch die Service-Erlöse unterplanmäßig entwickelt, was das Unternehmen mit einer konjunkturbedingt schwächeren Nachfrage in den Bereichen kundenindividuelle Softwareentwicklung und IAM begründe, so die Analysten.