Tesla-Chef Elon Musk sieht sich erneut schweren Vorwürfen ausgesetzt. In einer am Dienstag eingereichten Klage wirft ein institutioneller Aktionär Musk vor, Tesla-Aktien im Wert von mehreren Milliarden US-Dollar unter Ausnutzung von Insiderinformationen verkauft zu haben. Der Vorwurf kommt nur wenige Tage vor einer entscheidenden Abstimmung der Tesla-Aktionäre über Musks umstrittenes Vergütungspaket in Höhe von 56 Milliarden US-Dollar, das zuvor von einem Gericht in Delaware für ungültig erklärt worden war.

In der Klage, die vom US-Rentenfonds Employees' Retirement System of Rhode Island (ERSRI) eingereicht wurde, wird Musk beschuldigt, Tesla-Aktien zu künstlich überhöhten Preisen verkauft zu haben, indem er seine Absicht verschleierte, die Erlöse für den Kauf der Social-Media-Plattform X, ehemals Twitter, zu verwenden. Außerdem wird Musk vorgeworfen, Aktien verkauft zu haben, obwohl er bereits wusste, dass die Auslieferungen von Tesla-Fahrzeugen weit hinter den öffentlichen Prognosen zurückblieben.