Börsenschock voraus So könnten Aktien am Super-Mittwoch auf den US-Inflationsbericht reagieren! Die Wall Street rät Anlegern, sich nach den Daten zur US-Verbraucherpreisinflation (CPI) und dem Zinsentscheid der US-Notenbank, die beide am Mittwoch anstehen, auf einen Börsenschock vorzubereiten.