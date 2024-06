Durch den Technologiewettlauf der westlichen Welt mit China gewähren die EU und die USA großzügige Subventionen für den Bau neuer Anlagen zur Halbleiterproduktion. Übergeordnet vergibt die Europäische Kommission bis 2030 15 Milliarden Euro für öffentliche und private Halbleiterprojekte. Auf der unteren Ebene der Nationalstaaten werden zusätzliche Milliarden locker gemacht. Die US-Administration unter Joe Biden stellt im entsprechenden Zeitraum 52 Milliarden US-Dollar bereit. Halbleiterfirmen, die diese Subventionen in Anspruch nehmen, dürfen 10 Jahre keine Erweiterungen von Werken in Problemländern wie China vornehmen. Aber auch ohne Subventionen beginnt das Geschäft für Micron zu brummen, nachdem NVIDIA in seinen KI-Rechnern Speicherbausteine von Micron verbaut. Micron kündigte im September letzten Jahres an, ein neues Werk in Boise, Idaho, für 15 Milliarden US-Dollar zu errichten.

