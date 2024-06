Berlin (ots) - Drastisch gestiegene Lebensmittelpreise haben in den vergangenen

Jahren zur globalen Ernährungskrise beigetragen. Sie waren zudem zentrale

Treiber der Inflation, die auch stark in Deutschland zu spüren war. Von Juni

2021 bis Januar 2024 betrug die Nahrungsmittelpreisinflation in Deutschland

knapp 30 Prozent. Die renommierte Ökonomin Prof. Dr. Dr. Isabella Weber von der

University of Massachusetts Amherst, USA, hat zu diesem Themenkomplex im Auftrag

der Heinrich-Böll-Stiftung, der Rosa-Luxemburg-Stiftung und TMG Research gGmbH

die Studie "Towards a Post-neoliberal Stabilization Paradigm for an Age of

Overlapping Emergencies: Revisiting International Buffer Stocks Based on the

Case of Food" erstellt.



Weber plädiert darin für den Aufbau von nationalen, regionalen und globalen

öffentlichen Nahrungsmittelspeichern als ein Instrument, um Preise auf den

globalen Agrarmärkten zu stabilisieren und zur Begrenzung der Inflation

beizutragen. Damit könne nicht nur sozialer Ungleichheit entgegengewirkt werden.

Die Maßnahme würde auch die Verfügbarkeit von Grundnahrungsmitteln sichern und

die Gefahr einer Verknappung vermindern.







Studie und ihren Vorschlag zum Aufbau öffentlicher Nahrungsmittelspeicher

vorstellen. Zudem werden die Auftraggeber der Studie zentrale politische

Empfehlungen präsentieren.



Die Studie wird auf einer digitalen Pressekonferenz vorgestellt:



Donnerstag, den 20.6.2024 von 09:30 Uhr bis 10:30 Uhr



Ort: Zoom



Bitte melden Sie sich für die digitale Pressekonferenz hier

(https://eu01web.zoom.us/webinar/register/WN_sig_UGFtRl-qDW0Hq5dqVA) an.

Sperrfrist für die Berichterstattung ist der 20.6.2024, 9:30 Uhr.



Weiterführende Informationen



Um die Studie "Towards a Post-neoliberal Stabilization Paradigm for an Age of

Overlapping Emergencies: Revisiting International Buffer Stocks Based on the

Case of Food" im Auftrag der Heinrich-Böll-Stiftung, der Rosa-Luxemburg-Stiftung

und TMG und das Policy Paper "Krisenpuffer gegen die Inflation" von Isabella

Weber, Merle Schulken (beide University of Massachusetts Amherst), Lena

Bassermann (TMG), Lena Luig (Heinrich-Böll-Stiftung) und Jan Urhahn

(Rosa-Luxemburg-Stiftung) sowie die Infografiken aus dem Policy Paper im Vorfeld

zu erhalten, sprechen Sie uns gern an:



