FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Das Bankhaus Metzler hat Heidelberg Materials unter einem neuen Analysten beim Kursziel von 129 Euro mit "Buy" bewertet. Das vorherige Votum lautete "Hold". Der Baustoffkonzern sei glänzend positioniert in einer spannenden Branche, schrieb Thomas Schulte-Vorwick in seiner am Mittwoch vorliegenden Auftaktstudie. Historisch gesehen sei der aktuelle Bewertungsabschlag gegenüber der Konkurrenz viel zu hoch./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.06.2024 / 07:59 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.06.2024 / 07:59 / CET

Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,19 % und einem Kurs von 97,14EUR auf Tradegate (12. Juni 2024, 09:37 Uhr) gehandelt.





