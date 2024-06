Nach einer Empfehlung des US-Justizministeriums dürfte Marihuana in den USA bald als Substanz mit medizinischem Nutzen hochgestuft werden. Für die Branche wäre das ein riesiger Erfolg. TerrAscend sieht sich auf Kurs und will die Expansion vorantreiben.

Paukenschlag aus Washington: Das US-Justizministerium hat empfohlen, die Beschränkungen für Marihuana zu lockern. Dies teilte der Generalstaatsanwalt Merrick Garland am 16. Mai dieses Jahres mit. Merrick Garland folgte damit einer Empfehlung des US-Gesundheitsministeriums vom August vergangenen Jahres, wonach Marihuana von Klasse 1 in Klasse 3 des Substanzmittelkontrollgesetzes (Controlled Substances Act, kurz CSA) verschoben werden soll. Durch eine entsprechende Neuklassifizierung würde Marihuana erstmals seit 1970 – als der CSA vom Kongress verabschiedet wurde – nicht auf eine Stufe mit LSD oder Heroin gesetzt, sondern als Substanz mit medizinischem Nutzen eingestuft.

Nach dem positiven Bescheid des Justizministeriums bedarf es jetzt nur noch der Zustimmung der US-Drogenvollzugsbehörde DEA (Drug Enforcement Administration). Zuvor ist jedoch noch ein 60-tägiges öffentliches Anhörungsverfahren vorgeschrieben. Die Ergebnisse daraus werden dann der DEA zur Entscheidungsfindung vorgelegt. Spätestens im Herbst könnte dann der Beschluss erfolgen.

Signifikante positive Effekte erwartet

„Wir sind zuversichtlich, dass die DEA der Empfehlung des Justizministeriums und des Gesundheitsministeriums folgen wird“, sagt Jason Wild, Executive Chairman beim Cannabis-Unternehmen TerrAscend. Von einer Umschichtung von Klasse 1 in Klasse 3, so Wild, würde eine Reihe signifikanter positiver Effekte für die am US-Markt zugelassenen Cannabis-Unternehmen ausgehen. Als Beispiele nennt er den etwaigen Wegfall von Steuernachteilen oder einen verbesserten Zugang zu Bankdienstleistungen und Bankkapital. Hintergrund ist, dass Unternehmen, die mit Substanzen der Klasse 1 oder 2 zu tun haben, nach US-Steuerrecht restriktiveren Regelungen unterliegen und von steuerlichen Vergünstigungen zum Teil ausgeschlossen sind. Eine Hochstufung in Klasse 3 wäre für die Cannabis-Industrie daher mit hohen steuerlichen und finanziellen Entlastungen verbunden. „Die jüngsten Nachrichten rund um die Neuklassifizierung von Marihuana auf Bundesebene sind ermutigend und würden, wenn sie umgesetzt werden, unsere Bilanz und Rentabilität deutlich verbessern“, erklärt Jason Wild.