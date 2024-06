Inflation und Fed: Vor dem großen Erdbeben!

Am heutigen "Super-Mittwoch" passiert etwas, das es zuletzt im Jahr 2020 gab: die Daten zur Inflation in den USA werden am selben Tag veröffentlicht, an dem die US-Notenbank Fed ihre Entscheidung bekannt gibt! Die Märkte gehen davon aus, dass die heutigen Daten zur Inflation eher tiefer als höher ausfallen werden - aber selbst wenn das der Fall sein sollte, hat die Fed immer wieder klar gemacht, dass man mehrere Monate mit niedrigerer Teuerung sehen will, bevor man die Zinsen senkt. Gestern die massive Rally von Apple - dabei waren gestern die meisten Aktien an der Wall Street negativ! Es gibt - obwohl der S&P 500 auf Allzeithoch handelt - mehr Aktien, die auf neue Tiefs fallen als Aktien die auf neue Hochs steigen. Auffallend vor allem die Schwäche bei Finanzwerten, allen voran die US-Regionalbanken..

